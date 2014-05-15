Плавающие меню для сайта на Joomla

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки155 просмотров
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Для сайта http://stroy-komfort51.ru/

Сделать плавающее меню.

При прокрутки сайта самое верхнее меню (контакты, акции, рассчитать), чтобы улетало вниз и чуть влево (меняя стиль фона на светло серый), не заграждая телефонный номер для связи. И уже всё данное меню основное и второстепенное плавают по экрану.

Joomla
10 лет назад
Mihail1802
Михаил 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Если нужен врилансер профи и понимающий задание с полуслова, рекомендую Антона! Буду обращаться! Спасибо, за работу!
Проект был небольшой, но Михаил успел показать себя с лучшей стороны в качестве Заказчика. Четкое ТЗ, живое обсуждение, вежливое общение и незамедлительная оплата. Благодарю за успешное сотрудничество.
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