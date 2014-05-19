Модальные окна на wordpress

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Здравствуйте.
Задача: Реализовать появление модальных окон при кликах.
Есть сайт http://i-coupons.ru/ реализован на wordpress
Сейчас при клике на "название купона и кнопку открыть купон" происходит открытые 2 модальных окон.
1. в новой вкладке
2. в родительской
в эти модальные окна подгружаются данные по купону:
1. Название магазина
2. Логотип магазина
3. Код купона
4. Описание купона
5. Срок окончания купона
нужно сделать все тоже самое только на сайте http://clipsale.ru/ и
за основу взять дизайн который при клике на "название" купона
Т.е пользователь нажимает на "открыть купон" и далее происходит открытие 2 модальных окон.
Важный момент!! Урл у модального окна в новой вкладке должен быть нашего сайта, например http://i-coupons.ru/?_coupon_id=172246
Формат урла не имеет значение.
Доступы есть к обоим сайтам, если потребуется.
Указывайте пожалуйста примерную стоимость и сроки.
Заранее спасибо за ответ и хорошего дня
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