Модальные окна на wordpress

Здравствуйте.

Задача: Реализовать появление модальных окон при кликах.

Есть сайт http://i-coupons.ru/ реализован на wordpress

Сейчас при клике на "название купона и кнопку открыть купон" происходит открытые 2 модальных окон.

1. в новой вкладке

2. в родительской

в эти модальные окна подгружаются данные по купону:

1. Название магазина

2. Логотип магазина

3. Код купона

4. Описание купона

5. Срок окончания купона

нужно сделать все тоже самое только на сайте http://clipsale.ru/ и

за основу взять дизайн который при клике на "название" купона

Т.е пользователь нажимает на "открыть купон" и далее происходит открытие 2 модальных окон.

Важный момент!! Урл у модального окна в новой вкладке должен быть нашего сайта, например http://i-coupons.ru/?_coupon_id=172246

Формат урла не имеет значение.

Доступы есть к обоим сайтам, если потребуется.

Указывайте пожалуйста примерную стоимость и сроки.

Заранее спасибо за ответ и хорошего дня