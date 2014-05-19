Модальные окна на wordpress

Веб-программированиеЗавершен3 заявки157 просмотров
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Здравствуйте.

Задача: Реализовать появление модальных окон при кликах.

Есть сайт http://i-coupons.ru/ реализован на wordpress

Сейчас при клике на "название купона и кнопку открыть купон" происходит открытые 2 модальных окон.

1. в новой вкладке

2. в родительской

в эти модальные окна подгружаются данные по купону:

1. Название магазина

2. Логотип магазина

3. Код купона

4. Описание купона

5. Срок окончания купона

нужно сделать все тоже самое только на сайте http://clipsale.ru/ и

за основу взять дизайн который при клике на "название" купона

Т.е пользователь нажимает на "открыть купон" и далее происходит открытие 2 модальных окон.

Важный момент!! Урл у модального окна в новой вкладке должен быть нашего сайта, например http://i-coupons.ru/?_coupon_id=172246

Формат урла не имеет значение.

Доступы есть к обоим сайтам, если потребуется.

Указывайте пожалуйста примерную стоимость и сроки.

Заранее спасибо за ответ и хорошего дня

WordPress
10 лет назад
vebmister
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nexus20001
Максим 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Максим сделал все как и хотели, в целом сотрудничеством доволен, будем обращаться еще.
Оплатил как и договаривались по сделанной.
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