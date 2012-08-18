nexus20001

Максим nexus20001

 
33 годаУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
crutis
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
JS скрипт алерта при закрытии сайта (Exit трафик)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
fotoidizain
Алексей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Оптическое выравнивание на сайте
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vebmister
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
9 баллов
10 лет назад
Модальные окна на wordpress
Максим сделал все как и хотели, в целом сотрудничеством доволен, будем обращаться еще.
Оплатил как и договаривались по сделанной.
Ответный отзыв
Neozalex
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Необходима помощь с плагином jquery ui sortable
Быстро словил суть и исправил проблему. Мои рекомендации !!!
1
Ответный отзыв