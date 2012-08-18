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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Ссылка на портфолио111 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
9 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
9 баллов
10 лет назад
Максим сделал все как и хотели, в целом сотрудничеством доволен, будем обращаться еще.
Ответный отзыв
Оплатил как и договаривались по сделанной.
$10
10 баллов
11 лет назад
Быстро словил суть и исправил проблему. Мои рекомендации !!!