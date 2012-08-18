Необходимо сделать вместо стандартного confirm да нет, confirm с да, нет, отмена с аналогичным функционалом, чтобы выполнение скрипта прерывалось до получения ответа пользователя. skype: blackcat200777
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходим совет по написанию алгоритма конвертера маски вида: X - числа от 0-9 N - числа от 1-9 . - любое кол-во символов идентичного диапазона, например N. будет подпадать под 123456434 например Необходимо это сконевертировать в алгоритм для php ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется callfile для создания двойного звонка на два номера, с их последующим соединением для разговора. Требуется чтобы оба звонка создавались через локальный екстеншн. skype: blackcat200777Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется запрос который бы добавлял INSERT'ом только те id которых нет в таблице... Написано на php. skype: blackcat200777Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Имеются две колонки соединенные между собой для перетаскивания элементов. Когда происходит обновление первой колонки - то переносить в неё из второй можно, а до обновления - нельзя. Необходимо помочь починить. skype: blackcat200777Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад