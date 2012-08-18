Neozalex

Алексей Викторенко Neozalex

 
42 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
nexus20001
Максим 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Необходима помощь с плагином jquery ui sortable
1
Быстро словил суть и исправил проблему. Мои рекомендации !!!
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