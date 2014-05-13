Интеграция webasyst с moysklad.ru

Разработчик Drupal / 1C (MEMD1C) Mementia ищет разработчика Drupal / 1С в свою команду. Нужен человек который, кроме технической квалификации, умеет принимать правильные решения, не стесняется спрашивать и умеет (желательно, любит) осваивать новые технологии и методы разработки ...
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