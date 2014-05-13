Java разработчик

Веб-программированиеЗакрытнет заявок61 просмотр
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В стартап требуются Java-разработчики. В основном серверное программирование.

Требуется: уверенное знание Java, опыт работы с Servlets, JSP, Apache Tomcat, знание SQL, HTML, CSS, JS

Желательно: опыт работы с XML-технологиями: SOAP, XSLT

Возможна удаленная работа

10 лет назад
yozheg
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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