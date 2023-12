Починитть вордпресс

Здравствуйте. Нужно починить сайт на вордперссе, который перестал работать после попытки обновления + вмещательства в . htaccess Теперь отключились все плагины и при попытке включения выводит вот такую ошибку "Fatal error: Call to undefined function wp_register_plugin_realpath() in /var/www/51gss/data/www/51gssb.com/wp-admin/plugins.php on line 150" Плюс надо разобраться с не работающим плагином "ByREV WP-PICShield - HOTLINK Defence" который почему то не прописывает свои данные в . htaccess