Починитть вордпресс

Веб-программированиеЗавершен6 заявок130 просмотров
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Здравствуйте. Нужно починить сайт на вордперссе, который перестал работать после попытки обновления + вмещательства в . htaccess Теперь отключились все плагины и при попытке включения выводит вот такую ошибку "Fatal error: Call to undefined function wp_register_plugin_realpath() in /var/www/51gss/data/www/51gssb.com/wp-admin/plugins.php on line 150" Плюс надо разобраться с не работающим плагином "ByREV WP-PICShield - HOTLINK Defence" который почему то не прописывает свои данные в . htaccess

10 лет назад
bmvr
45 летБолгария
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
В очередной раз воспользовался услугами Павла. Все было сделано качественно и в срок. Буду еще обращаться.
В очередной раз поработали с Михаилом. Все доволен. Буду рад помочь в дальнейшем.
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