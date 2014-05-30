Учет продаж, касса, история.

Разработчик Drupal / 1C (MEMD1C) Mementia ищет разработчика Drupal / 1С в свою команду. Нужен человек который, кроме технической квалификации, умеет принимать правильные решения, не стесняется спрашивать и умеет (желательно, любит) осваивать новые технологии и методы разработки ...
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Есть только свёрстанный сайт.
Нужно написать все модули.
Авторизация,
Добавления, удаления, редактирования товаров и услуг.
Провидения и списания товара/услуги во время продажи, одновременно зачислять % от оказания услуги /продажи на зарплату сотрудникам которые находятся на смене.
Все модули которые вы тут найдете http://176.9.82.106/index.php
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