Учет продаж, касса, история.

Есть только свёрстанный сайт.

Нужно написать все модули.

Авторизация,

Добавления, удаления, редактирования товаров и услуг.

Провидения и списания товара/услуги во время продажи, одновременно зачислять % от оказания услуги /продажи на зарплату сотрудникам которые находятся на смене.

Все модули которые вы тут найдете http://176.9.82.106/index.php