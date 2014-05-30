Учет продаж, касса, история.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки96 просмотров
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Есть только свёрстанный сайт.

Нужно написать все модули.

Авторизация,

Добавления, удаления, редактирования товаров и услуг.

Провидения и списания товара/услуги во время продажи, одновременно зачислять % от оказания услуги /продажи на зарплату сотрудникам которые находятся на смене.

Все модули которые вы тут найдете http://176.9.82.106/index.php

10 лет назад
dimavolna
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$400
17 дней
Все сделано хорошо, в процессе многое доработали, на первую сумму не повлияло.
Работать с заказчиком удобно, сотрудничество продолжаем.
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