Изменить структуру главной страницы CMS ModX

$250
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок161 просмотр
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Всем привет.

Нужен ответственный и порядочный человек, который не собирается пропадать и готов к долгосрочному сотрудничеству.

Суть проекта, есть рабочий сайт, необходимо изменить структуру главной страницы в соответствие с дизайном.

Макет главной страницы есть.

Техническое задание есть.

Всю информацию предоставлю после общения по скайпу.

Обращаться можно сразу в скайп.

Необходимо будет общаться по голосу.

Жду ваших откликов.

MODX
10 лет назад
yolla3
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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