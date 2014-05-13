Изменить структуру главной страницы CMS ModX

Всем привет.

Нужен ответственный и порядочный человек, который не собирается пропадать и готов к долгосрочному сотрудничеству.

Суть проекта, есть рабочий сайт, необходимо изменить структуру главной страницы в соответствие с дизайном.

Макет главной страницы есть.

Техническое задание есть.

Всю информацию предоставлю после общения по скайпу.

Обращаться можно сразу в скайп.

Необходимо будет общаться по голосу.

Жду ваших откликов.