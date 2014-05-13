Система складского и торгового учета на PHP

В кратце:

учет товара по партиям и складам.

приход-расход товара. перемещение, списание, инвентаризация

контроль оплаты, учет наличности в кассе.

различные права и интерфейсы пользователей.

есть фреймворк для интерфейса. уже проще.

реализация с использованием php, jquery, js, ajax, mysql

желательно на codeigniter, но не принципиально.

все подробности с выбранными кандидатами.

Пожелания к кандидатам: адекватность, ответственность, дисциплинированность. Умение и желание работать. Способность анализировать, задавать вопросы. обсуждать и предлагать свои варианты. Желателен опыт написания прогрмамм учета (не важно на каком языке, главное понимание специфики работы).

От Вас: примерная стоимость и срок. (окончательная после обсуждения всех нюансов)