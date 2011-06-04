Граф. редактор с БД MS SQL

Необходимо выполнить работы по расширеню функционала графического редактора блок-схем (реализован на C#).

В редакторе можно рисовать вручную, а также он автоматически рисует блок-схемы по данным из БД.

Работа поэтапная – сделали функцию, сразу получаете оплату.

В заявках указывайте свой опыт работы с графикой и ms sql.