Прилагаю исходники программы экспорта XML. В ней надо добавить функции, описанные в прилагаемом техзадании. Полное описание формата и базу данных вышлю. Пишите о вашем опыте работы с XML.
- $30Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть первый вариант программы создания конструкторских спецификаций, реализован на 1С:УПП 8.2. Надо доработать его по прилагаемому перечню ошибок и далее по техзаданию. Исходники и полное техзадание вышлю. Пишите о вашем опыте работы с 1С:УПП в машиностроении, ...Закрыт12 лет назад
- $250
Необходимо реализовать экспорт структуры изделия из SW-PDM в БД MS SQL и импорт документов MS Word и Excel. Пишите о вашем опыте работы с SW-PDM.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $150
Необходимо реализовать импорт данных в справочники 1С: PDM из внешней БД MS SQL. Пишите о вашем опыте работы с 1С: PDM, MS SQL и XML.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется сделать интерфейс, который позволит переводить файлы из Икара в файлы вида xls или dbf. Описание интерфейса, а также скриншоты содержания файлов Икара и соответствующие им примеры xls-файлов прилагаются в файле ТЗперевода. Прилагаю также саму ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Имеется приложение с клиентом на MS Access и БД на MS SQL (см. скриншоты). Требуется перевести его полный функционал на платформу 1С-УПП 8.2 (сборочные спецификации). Исходники, БД, описание вышлю по вашему запросу. Пишите ...Закрыт12 лет назад
- $150
Есть программа на TURBO-PASCAL версии 3 для ведения файловой БД. Надо перевести данные этой программы в читаемый вид: MS Access или MS Excel или DBF. Файлы которые нужно перевести находятся в прилагаемом V.rar. Сама программа с описанием в ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Имеется приложение с клиентом на MS Access и БД на MS SQL. Требуется перевести его на веб-платформу с использованием какого-либо framework, чтобы веб-приложение выглядело как исходное на Access. Форма приложения содержит дерево, списки записей, ...Базы данных2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $60
Требуется доработать программу на C# экспортирующую XML для MS Project, чтобы: - в MS Project задачи выстраивались последовательно, а не параллельно (см. как есть ris1, а надо ris2) - передаваемые ресурсы в MS Project отфильтровывались по типам ...Закрыт12 лет назад
- $200
Надо перевести форму с подформами с MS Access на RoR (с использованием framework, чтобы приложение выглядело, как desktop). Форма содержит дерево, списки записей, поля данных, логику. В качестве СУБД используется MS SQL. Скриншоты прилагаю. Пишите, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $5
1. Я перенес сайт с ASP.NET на Wordpress, страницы имеют те же URL, но только без .aspx. На старом сайте на ASP.NET ссылки имеют вид, например: www.digestmap.com/prince2method.aspx В поисковиках все страницы запомнены с расширением .aspx, поэтому мне надо - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо выполнить работы по расширеню функционала графического редактора блок-схем (реализован на C#). В редакторе можно рисовать вручную, а также он автоматически рисует блок-схемы по данным из БД. Работа поэтапная – сделали функцию, сразу получаете ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Имеется редактор блок-схем на C#. В редакторе можно рисовать вручную, а также он автоматически рисует блок-схемы по данным из БД MS SQL (см. скриншот). Необходимо реализовать функции взаимосвязи ручного редактирования графики с данными БД. Например: ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $300
Имеется редактор блок-схем на C# и граф. библиотеке http://mindfusion.eu/download-net.html В редакторе можно рисовать вручную, а также он автоматически рисует блок-схемы по данным из БД MS SQL (см. скриншот). Необходимо реализовать функции взаимосвязи ручного редактирования графики с данными БД. ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть приложение на MS Access с серверной частью на MS SQL. Часть приложения уже переведена на C#. Требуется переводить форму за формой и добавлять их в этот проект в SVN. В заявках пишите ...Закрыт13 лет назад
- $200
Есть приложение на MS Access с серверной частью на MS SQL. Часть приложения уже переведена на C#. Требуется переводить форму за формой и добавлять их в этот проект в SVN. В заявках пишите ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Создано два прототипа редактора блок-схем на C#, MS SQL. В одном реализована работа с графикой, в другом работа с БД. Надо объединить их в одно приложение и расширить функции, как описано в прилагаемом ТЗ. Подробности и ...Закрыт13 лет назад
- $300
Созданы прототипы редактора блок-схем на C#, MS SQL. Надо объединить их в одно приложение и расширить функции, как описано в прилагаемом ТЗ. Подробности и исходники прототипов вышлю. В заявках указывайте свой опыт ...Закрыт13 лет назад
- $400
Есть отлаженное приложение на MS Access 2000 с серверной частью на MS SQL. Необходимо перевести клиентскую часть (формы, процедуры) на C#. В БД на MS SQL ничего менять не требуется. Техзадание прилагаю. В заявках пишите подробнее о своем опыте ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен простой графический редактор поэтажного плана на Silverlight. К каждому объекту на плане требуется добавлять информацию в БД MS SQL Server, как написано в ТЗ (прилагаю). Присылайте ссылки или примеры ваших работ на Silverlight.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад