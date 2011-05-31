1. Я перенес сайт с ASP.NET на Wordpress, страницы имеют те же URL, но только без .aspx. На старом сайте на ASP.NET ссылки имеют вид, например: www.digestmap.com/prince2method.aspx В поисковиках все страницы запомнены с расширением .aspx, поэтому мне надо - ...