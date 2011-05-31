AndyLee

Ли AndyLee

 
61 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Подправить экспорт XML (C#)

    $30

    Прилагаю исходники программы экспорта XML. В ней надо добавить функции, описанные в прилагаемом техзадании. Полное описание формата и базу данных вышлю. Пишите о вашем опыте работы с XML.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать программу на 1С: УПП

    $100

    Есть первый вариант программы создания конструкторских спецификаций, реализован на 1С:УПП 8.2. Надо доработать его по прилагаемому перечню ошибок и далее по техзаданию. Исходники и полное техзадание вышлю. Пишите о вашем опыте работы с 1С:УПП в машиностроении, ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Импорт данных в 1С: PDM

    $150

    Необходимо реализовать импорт данных в справочники 1С: PDM из внешней БД MS SQL. Пишите о вашем опыте работы с 1С: PDM, MS SQL и XML.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Конвертация файлов из СУБД ИКАР (Turbo Pascal)

    $100

    Требуется сделать интерфейс, который позволит переводить файлы из Икара в файлы вида xls или dbf. Описание интерфейса, а также скриншоты содержания файлов Икара и соответствующие им примеры xls-файлов прилагаются в файле ТЗперевода. Прилагаю также саму ...

    Perl
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод с MS Access на 1C-УПП

    $250

    Имеется приложение с клиентом на MS Access и БД на MS SQL (см. скриншоты). Требуется перевести его полный функционал на платформу 1С-УПП 8.2 (сборочные спецификации). Исходники, БД, описание вышлю по вашему запросу. Пишите ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос данных из программы ИКАР (TURBO-PASCAL)

    $150

    Есть программа на TURBO-PASCAL версии 3 для ведения файловой БД. Надо перевести данные этой программы в читаемый вид: MS Access или MS Excel или DBF. Файлы которые нужно перевести находятся в прилагаемом V.rar. Сама программа с описанием в ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод с MS Access на Web

    $250

    Имеется приложение с клиентом на MS Access и БД на MS SQL. Требуется перевести его на веб-платформу с использованием какого-либо framework, чтобы веб-приложение выглядело как исходное на Access. Форма приложения содержит дерево, списки записей, ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка экспорта XML для MS Project

    $60

    Требуется доработать программу на C# экспортирующую XML для MS Project, чтобы: - в MS Project задачи выстраивались последовательно, а не параллельно (см. как есть ris1, а надо ris2) - передаваемые ресурсы в MS Project отфильтровывались по типам ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод формы MS Access на Ruby on Rails

    $200

    Надо перевести форму с подформами с MS Access на RoR (с использованием framework, чтобы приложение выглядело, как desktop). Форма содержит дерево, списки записей, поля данных, логику. В качестве СУБД используется MS SQL. Скриншоты прилагаю. Пишите, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка index.php в Wordpress

    $5

    1. Я перенес сайт с ASP.NET на Wordpress, страницы имеют те же URL, но только без .aspx. На старом сайте на ASP.NET ссылки имеют вид, например: www.digestmap.com/prince2method.aspx В поисковиках все страницы запомнены с расширением .aspx, поэтому мне надо - ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Граф. редактор с БД MS SQL

    $250

    Необходимо выполнить работы по расширеню функционала графического редактора блок-схем (реализован на C#). В редакторе можно рисовать вручную, а также он автоматически рисует блок-схемы по данным из БД. Работа поэтапная – сделали функцию, сразу получаете ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Связь графики с БД

    $250

    Имеется редактор блок-схем на C#. В редакторе можно рисовать вручную, а также он автоматически рисует блок-схемы по данным из БД MS SQL (см. скриншот). Необходимо реализовать функции взаимосвязи ручного редактирования графики с данными БД. Например: ...

    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка редактора блок-схем

    $300

    Имеется редактор блок-схем на C# и граф. библиотеке http://mindfusion.eu/download-net.html В редакторе можно рисовать вручную, а также он автоматически рисует блок-схемы по данным из БД MS SQL (см. скриншот). Необходимо реализовать функции взаимосвязи ручного редактирования графики с данными БД. ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод форм с MS Access на C#

    $250

    Есть приложение на MS Access с серверной частью на MS SQL. Часть приложения уже переведена на C#. Требуется переводить форму за формой и добавлять их в этот проект в SVN. В заявках пишите ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод форм с MS Access на C#

    $200

    Есть приложение на MS Access с серверной частью на MS SQL. Часть приложения уже переведена на C#. Требуется переводить форму за формой и добавлять их в этот проект в SVN. В заявках пишите ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка графики блок-схем

    $300

    Создано два прототипа редактора блок-схем на C#, MS SQL. В одном реализована работа с графикой, в другом работа с БД. Надо объединить их в одно приложение и расширить функции, как описано в прилагаемом ТЗ. Подробности и ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Графика блок-схем

    $300

    Созданы прототипы редактора блок-схем на C#, MS SQL. Надо объединить их в одно приложение и расширить функции, как описано в прилагаемом ТЗ. Подробности и исходники прототипов вышлю. В заявках указывайте свой опыт ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод приложения с MS Access на С#

    $400

    Есть отлаженное приложение на MS Access 2000 с серверной частью на MS SQL. Необходимо перевести клиентскую часть (формы, процедуры) на C#. В БД на MS SQL ничего менять не требуется. Техзадание прилагаю. В заявках пишите подробнее о своем опыте ...

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поэтажный план на Silverlight

    $500

    Нужен простой графический редактор поэтажного плана на Silverlight. К каждому объекту на плане требуется добавлять информацию в БД MS SQL Server, как написано в ТЗ (прилагаю). Присылайте ссылки или примеры ваших работ на Silverlight.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
smw1975
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Конвертация файлов из СУБД ИКАР (Turbo Pascal)
Спасибо за интересный проект. Андрей терпеливо объяснил все нюансы. Ну а оплата была произведена в течении получаса, так что только положите эмоции.
Михаил быстро понял задачу и сделал макет программы. Находясь все время на связи с нами он доработал программу под наши требования. Рекомендую.
Ответный отзыв
ScarX
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Доработка flash игры
Андрей. Постоянно был на связи. Доходчиво объяснял все тонкости проекта. Рекомендую всем.
Сергей быстро разобрался в задаче и сделал макет, который потом доработал под мои требования и замечания. Рекомендую.
Ответный отзыв
codingclub
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Исправление отправки письма с сайта ASP.NET
Приятно работать с этим человеком. Хоть и затянулась решения проблемы но мы с общими усилиями решили проблему. Так что буду с ним и дальше сотрудничать. И всем советую
При переносе ASP.NET сайта с одного хостинга на другой, перестало работать его взаимодействие с почтовыми серверами. Григорий быстро определил источник проблемы и приступил к исправлению. Приятно удивило, что он работал невзирая на ночное время и до того момента, пока функции заработали в полном объеме. Меня это очень обрадовало, поэтому я рекомендую его.
Ответный отзыв
slayinc
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
$100
10 баллов
16 лет назад
Доработка CSS
С Андреем комфортно работать, вежлив и тактичен. Плодотворно посотрудничали, отплата хорошая. Рад был помочь.
Детально разбирался с нашими пожеланиями. В результате мы получили сайт, о котором мечтали.
Ответный отзыв
Shevron
Раду 
46 летМолдова
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Исправить главную страницу сайта на ASP NET
Очень серезный заказчик, работалось приятно, узнал массу интересных вещей в сфере ИТ индустрии
Быстро вышел на связь со мной по Skype. Моментально нашел причину и предложил решение. В результате проблема решена с минимальными усилиями. У меня остались только положительные эмоции, поэтому я рекомендую этого фрилансера и вам.
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