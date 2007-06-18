.Net Developer
Большой опыт в области .NET разработки 2 года. Разрабатываю как WinForm & Web Application. При разработке приложений использую технологии Framework .NET 3.5/4.0, ASP.NET 3.5/4.0, MVC 3.0, Entity Framework 3.5/4.0, Linq, MSSQL 2005/2008, Ajax ToolKit, JQuery и т.д.
Создание сайта выполняю только на собственном движке
Портфолио
- Mask-Beauty-Plus121 просмотр
- Remonthome.com137 просмотров
- Реестр220 просмотров
- Компания «ПРОМОУШН»162 просмотра
- Генератор визиток313 просмотров
- Quick Open CD-ROM v.1.0229 просмотров
- Менеджер по субъектам338 просмотров
- CodingClub - клуб для программистов и не только244 просмотра
- Мастер заявки609 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
При переносе ASP.NET сайта с одного хостинга на другой, перестало работать его взаимодействие с почтовыми серверами. Григорий быстро определил источник проблемы и приступил к исправлению. Приятно удивило, что он работал невзирая на ночное время и до того момента, пока функции заработали в полном объеме. Меня это очень обрадовало, поэтому я рекомендую его.
Ответный отзыв
Приятно работать с этим человеком. Хоть и затянулась решения проблемы но мы с общими усилиями решили проблему. Так что буду с ним и дальше сотрудничать. И всем советую
$0
8 баллов
17 лет назад
Помог разработать хорошее ТЗ. Хотя это не удивительно, так как он знаком с фармацевтической деятельность. Сделал хорошо хоть, и били ошибки, но быстро их устранил. Разработал понятный легкий и понятный интерфейс. Так что мы, наверное, продолжим с ним сотрудничество по доработке остальных функций этого проекта. Хотя меня удивило то, что мы стали первыми клиентами, но все рано он справился со своей задачей. Советую с ним работать.
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга