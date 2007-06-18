Помог разработать хорошее ТЗ. Хотя это не удивительно, так как он знаком с фармацевтической деятельность. Сделал хорошо хоть, и били ошибки, но быстро их устранил. Разработал понятный легкий и понятный интерфейс. Так что мы, наверное, продолжим с ним сотрудничество по доработке остальных функций этого проекта. Хотя меня удивило то, что мы стали первыми клиентами, но все рано он справился со своей задачей. Советую с ним работать.