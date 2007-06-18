codingclub

Григорий Шклярук codingclub

 
38 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
.Net Developer

Большой опыт в области .NET разработки　2 года. Разрабатываю как WinForm & Web Application. При разработке приложений использую технологии Framework .NET 3.5/4.0, ASP.NET 3.5/4.0, MVC 3.0, Entity Framework 3.5/4.0, Linq, MSSQL 2005/2008, Ajax ToolKit, JQuery и т.д.

Создание сайта выполняю только на собственном движке

jQueryAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
AndyLee
Ли 
61 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Исправление отправки письма с сайта ASP.NET
При переносе ASP.NET сайта с одного хостинга на другой, перестало работать его взаимодействие с почтовыми серверами. Григорий быстро определил источник проблемы и приступил к исправлению. Приятно удивило, что он работал невзирая на ночное время и до того момента, пока функции заработали в полном объеме. Меня это очень обрадовало, поэтому я рекомендую его.
Приятно работать с этим человеком. Хоть и затянулась решения проблемы но мы с общими усилиями решили проблему. Так что буду с ним и дальше сотрудничать. И всем советую
Ответный отзыв
filinan
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$0
8 баллов
17 лет назад
Разработать Комплекс ПО
Помог разработать хорошее ТЗ. Хотя это не удивительно, так как он знаком с фармацевтической деятельность. Сделал хорошо хоть, и били ошибки, но быстро их устранил. Разработал понятный легкий и понятный интерфейс. Так что мы, наверное, продолжим с ним сотрудничество по доработке остальных функций этого проекта. Хотя меня удивило то, что мы стали первыми клиентами, но все рано он справился со своей задачей. Советую с ним работать.
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга