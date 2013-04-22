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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
11 лет назад
Delphi
Михаил очень грамотно все сделал. Рекомендую!
Ответный отзыв
Уже не первый раз сотрудничаем, и снова все четко сформулировано и оплата в кратчайшие сроки
$75
10 баллов
12 лет назад
PHP
Отлично справился с задачей очень быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача (буквально до мелочей) Желание вести диалог с исполнителем Своевременная оплата В общем, только плюс, спасибо за сотрудничество
$15
10 баллов
12 лет назад
За 10 минут всё сделал, молодец!
Ответный отзыв
Деньги дольше шли, чем работа принималась :). Супер, надеюсь дальше сотрудничать
$400
0 баллов
12 лет назад
Михаил был вежлив, по общению чувствовались профессионализм и исполнительность. До определенного момента общались вполне конструктивно - было ощущение, что задача понятна и будет выполнена в срок. Так же была продемонстированна наработка (единожды). К сожалению, уже неделю от него нет никаких новостей. Сроки сорваны, даже несмотря на их "резиновость". Надеюсь, что ничего не случилось, но отзыв все равно придется оставить, т.к. без этого не могу открывать новые проекты. При выходе на связь и сдаче проекта в полном объеме в течение трех дней отзыв изменю.
$50
10 баллов
12 лет назад
Отличный человек! Вежливый и терпеливый. Я получил больше, чем хотел, за те-же деньги. Рекомендую!
Ответный отзыв
Если желаете получить своевременную и быструю оплату - то поработайте с этим заказчиком. Оплата буквально через пару минут после передачи проекта. И по общению - вежливый и адекватный :).
Прикладное ПО
8 отзывов(-1)
$10/час
от $10
нет рейтинга
Веб-программирование
3 отзыва
$1/час
от $10
нет рейтинга