smw1975

Михаил smw1975

 
50 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы заказчиков

leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
На Delphi 7 разработать алгоритм перебора слов
Delphi
Михаил очень грамотно все сделал. Рекомендую!
Уже не первый раз сотрудничаем, и снова все четко сформулировано и оплата в кратчайшие сроки
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ffstudiospb
Федор 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
12 лет назад
Парсер анкет Вконтакте
PHP
Отлично справился с задачей очень быстро и качественно. Спасибо!
Четко поставленная задача (буквально до мелочей) Желание вести диалог с исполнителем Своевременная оплата В общем, только плюс, спасибо за сотрудничество
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masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Отпарсить рубрику
За 10 минут всё сделал, молодец!
Деньги дольше шли, чем работа принималась :). Супер, надеюсь дальше сотрудничать
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fm-club
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$400
0 баллов
12 лет назад
Написать программу для ВКонтакте
Михаил был вежлив, по общению чувствовались профессионализм и исполнительность. До определенного момента общались вполне конструктивно - было ощущение, что задача понятна и будет выполнена в срок. Так же была продемонстированна наработка (единожды). К сожалению, уже неделю от него нет никаких новостей. Сроки сорваны, даже несмотря на их "резиновость". Надеюсь, что ничего не случилось, но отзыв все равно придется оставить, т.к. без этого не могу открывать новые проекты. При выходе на связь и сдаче проекта в полном объеме в течение трех дней отзыв изменю.
vedacash
Веденин 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Парсер 2GIS
Отличный человек! Вежливый и терпеливый. Я получил больше, чем хотел, за те-же деньги. Рекомендую!
Если желаете получить своевременную и быструю оплату - то поработайте с этим заказчиком. Оплата буквально через пару минут после передачи проекта. И по общению - вежливый и адекватный :).
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