Михаил был вежлив, по общению чувствовались профессионализм и исполнительность. До определенного момента общались вполне конструктивно - было ощущение, что задача понятна и будет выполнена в срок. Так же была продемонстированна наработка (единожды). К сожалению, уже неделю от него нет никаких новостей. Сроки сорваны, даже несмотря на их "резиновость". Надеюсь, что ничего не случилось, но отзыв все равно придется оставить, т.к. без этого не могу открывать новые проекты. При выходе на связь и сдаче проекта в полном объеме в течение трех дней отзыв изменю.