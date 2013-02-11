Парсер 2GIS

Будет цикл задач по последовательному переливанию данных из одного формата в другой. Требуется разработчик, хорошо знакомый с bash, чтобы реализовать их на высоком уровне производительности. Каждая задача - отдельный заказ. Задача 1. Нужно рассортировать полупроводки по ...