Тест

Прикладное ПОЗавершен5 заявок166 просмотров
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создать тест по учебной дисциплине, не через сеть а как приложение для ПК.

Особености теста:

1.картинки

2.несколько вариантов ответа

3.шкала оценки

4.защита

5.Фирменный логотип учебного заведения в дизайне теста.

6.Полная инструкция по использованию....................................................... и верстке.

Быстро и просто....

11 лет назад
cap52rus
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
zer0cool
Евгений 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-4)
11 лет назад
$75
5 дней
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