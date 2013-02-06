Разработка torrent-клиента

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо разработать torrent-клиент под Windows на основе любой open-source библиотеки. Подробного ТЗ в данный момент нет, хотелось бы получить для начала ориентировочную сумму разработки и срок.

Обязательные требования:

1. Работа программы под управление Windows XP, 7, 8 x32 + x64

2. Работа клиента без установки доп. ПО вроде .Net Framework

3. В аттаче к заданию окно uTorrent, оставлены окна и элементы которые должны быть в новой программе

Желательно пообщаться через скайп, чтобы более детально обсудить варианты и зависимость цены от функционала.

11 лет назад
imitator7
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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