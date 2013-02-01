Макрос для excel 2007

Имеется 2 таблицы по 2 колонки в каждой

Таблица 1

A;B

1;pr1

2;pr2

3;pr3

Таблица 2

D;E

4;pr1,pr3

5;pr1,pr2

6;pr2,pr3,pr1

Необходимо сформировать третью таблицу G;H вот таким образом, значение из колонки B ищется в колонке E, если оно найдено то формируется строка из колонки A и D соответствующих строк. Из указанныж выше примеров получится вот такое

G;H

1;4

1;5

1;6

2;5

2;6

3;4

3;6

Работать должно быстро, с количеством строк более 10000

Разделитель межде значениями в ячейке E, запятая

Первая строка содержат подписи и участвовать в работе не должна