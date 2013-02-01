Макрос для excel 2007

Есть проект есть клиент- программа проекта нужен программист который напишет новую версию и будет исправлять ошибки по мере из возникновения за каждую правки будет назначаться сумма Когда появилась правка тогда сделали необходимо реализовать 1. сейчас программа не может спарсить страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется 2 таблицы по 2 колонки в каждой
Таблица 1
A;B
1;pr1
2;pr2
3;pr3
Таблица 2
D;E
4;pr1,pr3
5;pr1,pr2
6;pr2,pr3,pr1
Необходимо сформировать третью таблицу G;H вот таким образом, значение из колонки B ищется в колонке E, если оно найдено то формируется строка из колонки A и D соответствующих строк. Из указанныж выше примеров получится вот такое
G;H
1;4
1;5
1;6
2;5
2;6
3;4
3;6
Работать должно быстро, с количеством строк более 10000
Разделитель межде значениями в ячейке E, запятая
Первая строка содержат подписи и участвовать в работе не должна
- Похожие заказы
- $500Прикладное ПО20 заявокЗакрыт10 лет назад
нужна программа - обработка для exel файлов которые она берет отсюда http://www.slrgel.ru/declaration.zip суть в том , чтобы отделить из документа объявления связанные с недвижимостью и удалить строки , в которых есть определенные ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется качественный разработчик программирующий на языке Делфи Требуется доработать "чужой код", работать придётся с браузерами, XML апи Выбранный исполнитель будет получать все заказы в данной сфере Обязательно иметь портфельПрикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $25
Программа должна проверить все файлы index.php в указанной папке и ее подпапках. В случае обнаружения php-вставок (« или «») вставить их содержимое взамен это php-вставки. Каждая php вставка может в свою очередь содержать php-вставки, которые ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать класс на VB.NET для конвертации мультифреймвого DICOM файла в видеофайл. Или, на крвйний случай, конвертицая ...Закрыт11 лет назад
- $1000
C++, Windows, WinAPI Требуется исполнитель на контракт сроком на 3 месяца С возможностью встретиться в Санкт-Петербурге и появляться в офисе пару раз в неделюЗакрыт11 лет назад
программа досконально описана здесь, http://www.weblancer.net/projects/128083.html ничего нового добавить не могу.Закрыт11 лет назад
нужна гулялка по одноклассникам, скриншоты программы, которая целиком устраивает - прилагаю, описание вот http://nikbank.com/guests/guests.pdf Не устраивает только отсутствие нормальной поддержки! а нужно внести изменения - например сейчас изменилась координально форма добавления статусов - это перестало ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Нужно сделать парсер на C#, который позволяет парсить более 1000 результатов по запросу из Google. Знаю, что это можно сделать используя операторы Google. Принцип такой: допустим запрос окна - чтобы получить 2000 результатов, сначала получаем ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Доброго! Нужна маленькая программка для того, чтобы выдернуть и сохранить тексты из большого файла xml, и затем каждый сохранить отдельно в txt. Точнее: - есть файл xml, большой - в нем 1000 текстов. тексты начинаются и заканчиваются после ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт11 лет назад