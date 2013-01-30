Программа для мозайки

нужна гулялка по одноклассникам, скриншоты программы, которая целиком устраивает - прилагаю, описание вот http://nikbank.com/guests/guests.pdf Не устраивает только отсутствие нормальной поддержки! а нужно внести изменения - например сейчас изменилась координально форма добавления статусов - это перестало ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
программа досконально описана здесь, http://www.weblancer.net/projects/128083.html ничего нового добавить не могу.
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