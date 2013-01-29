Программа соединения заданий печати на PCL/Postscr

$250
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо несколько файлов pdf "склеить" в одно задание для печати для принтера. Я буду формировать файлы PDF и таблицу с именами этих файлов и параметрами печати этих файлов. Мне необходима программа, которая на основании таблицы "склеит" указанные файлы в одно задание для печати. На основании параметров из таблицы различные файлы должны печататься из разных лотков принтера, некоторые файлы должны печататься на разных сторонах листа (принтер с возможностью дуплексной печати). После этого полученный комплект документов должен скрепляться скрепкой финишера принтера. Я использую принтер Киосера 9530, но программа должна быть написана на PSL или PostScript и должна работать и на других принтерах. Запускаться программа должна командной строкой, например "ПутьИмяПрограммы ПутьИмяПринтера ИмяТаблицыСФайлами НеобходимостьСкреплять". При печати должны корректно печататься штрих-коды. Без предоплаты. Дополнительную информацию и примеры файлов вышлю по электронной почте.

11 лет назад
D_Kotelnikov
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программа на java

    Всвязи с тем что программист не хочет поддерживать свой продукт и вносить правки, необходимые для функционирования программы 1.Нужен человек, который отвяжет программу от железа 2.Допишет нужный функционал! Если будет быстрее сделать все с нуля - пожалуйста. Программа - гулялка ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать авторизацию liveinternet.ru/stat/ на indy

    Написать авторизацию в liveinternet.ru/stat/ на indy delphi xe. Интересует именно через данный компонент, другие методы и языки программирования не предлагать. В результате нужен исходник, желательно с комментариями.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программа для warface

    озадачили тут вопросом - можно ли написать программку для warface, облегчающую ведение игрового процесса, нужный ответственный исполнитель, который сможет сделать задачу качественно и без затягивания сроков, подробнее в лс или icq 460829843

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Плагин для фотошопа написать. C++

    $1000

    Нужен программист, который сможет написать плагин для фотошопа. Суть плагина: организация работы кисточек. Есть тз. Требования к вам - опыт работы в указанных категориях обязателен. Оплата почасовая, не менее 10 долл в часа в зависимости ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сенсорное управление видеокамерой

    $1000

    Нужен программист для разработки ПО позволяющего управлять купольной камерой http://pbq.ru/catalogue/product-details/853-ip-kamera-sony-snc-er580.html управление осуществляется с сенсорного монитора LCD Flame 42T http://www.polymedia.ru/oborudovanie/sensornye-lcd-displei/2855/ сенсор и камера уже закуплены Илья + 7 916 271 35 82

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить win7

    Имеется мощный и быстрый компьютер. Но элементарный текстовой файл открывается долго. Бывает что то сщёлкнит и открывается быстро. Вообщем нужно настроит что бы всё летало.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсинг таблиц результатов

    Парсинг таблиц результатов спортивных событий по заданным параметрам. Задача: по определенного алгоритму нужно парсить таблицы результатов спортивных событий и если событие отвечает заданному требованию – давать на него ссылку. Стоимость и сроки пишите сразу в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсинг+экспорт HRсайта (компания=кол-во вакансий)

    Нужно разработать средство самое простое для еженедельного сбора данных об открытых вакансиях с известного HR ресурса в разрезе компаний, последующей сортировке по городу (нужно оставить только московские вакансии), удаление дублей. В результате нужно получить таблицу ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад