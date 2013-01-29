Программа соединения заданий печати на PCL/Postscr

Необходимо несколько файлов pdf "склеить" в одно задание для печати для принтера. Я буду формировать файлы PDF и таблицу с именами этих файлов и параметрами печати этих файлов. Мне необходима программа, которая на основании таблицы "склеит" указанные файлы в одно задание для печати. На основании параметров из таблицы различные файлы должны печататься из разных лотков принтера, некоторые файлы должны печататься на разных сторонах листа (принтер с возможностью дуплексной печати). После этого полученный комплект документов должен скрепляться скрепкой финишера принтера. Я использую принтер Киосера 9530, но программа должна быть написана на PSL или PostScript и должна работать и на других принтерах. Запускаться программа должна командной строкой, например "ПутьИмяПрограммы ПутьИмяПринтера ИмяТаблицыСФайлами НеобходимостьСкреплять". При печати должны корректно печататься штрих-коды. Без предоплаты. Дополнительную информацию и примеры файлов вышлю по электронной почте.