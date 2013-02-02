Нужно разработать средство самое простое для еженедельного сбора данных об открытых вакансиях с известного HR ресурса в разрезе компаний, последующей сортировке по городу (нужно оставить только московские вакансии), удаление дублей. В результате нужно получить таблицу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Парсинг таблиц результатов спортивных событий по заданным параметрам.
Задача:
по определенного алгоритму нужно парсить таблицы результатов спортивных событий и если событие отвечает заданному требованию – давать на него ссылку.
Стоимость и сроки пишите сразу в заявке.
Оплата через сервис безопасного проведения сделок.
P.S. Все исходники передается заказчику.
Исполнитель помогает разобраться с исходниками, настройке и работе с программой, вносит дополнительные изменения.
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