Программа для уведомления пользователя

Программа должна расчитывать цену и отправлять данные для производства
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Попробую описать как можно подробнее.
Пользователю на компьютер ставится WIN приложение, которое висит в трее и по заданному интервалу (15 мин, 30мин, 1 час, 4 часа) проверяет новую информацию, которую выводит пользователю. Информация берется с URL, который задается программе. Также каждому пользователю присвается свой ID, по которому он может вообще не получить информацию с сайта.
Принцип работы:в xml варианте по заданному интервалу программа получает набор переменных со значениями и соответстенно их выдает пользователю при каждом обновлении во всплывающем окошке. Сравнивается ID со своим значением, получает ответ - свой-чужой.
Из настроек нужно, чтобы в ini файле редактировался URL доступа, заголовок программы. Программа должна быть портабельная.
Также вывод информации желателен с каким-то форматированием, цвет, размер шрифта, переносы строк.
ТЗ прикручено ниже
Бюджет небольшой, желательно до 50$, поэтому прошу цены по 500$ не выкручивать.
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