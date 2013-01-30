Программа для уведомления пользователя

$50
Прикладное ПОЗавершен7 заявок206 просмотров
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Попробую описать как можно подробнее.

Пользователю на компьютер ставится WIN приложение, которое висит в трее и по заданному интервалу (15 мин, 30мин, 1 час, 4 часа) проверяет новую информацию, которую выводит пользователю. Информация берется с URL, который задается программе. Также каждому пользователю присвается свой ID, по которому он может вообще не получить информацию с сайта.

Принцип работы:в xml варианте по заданному интервалу программа получает набор переменных со значениями и соответстенно их выдает пользователю при каждом обновлении во всплывающем окошке. Сравнивается ID со своим значением, получает ответ - свой-чужой.

Из настроек нужно, чтобы в ini файле редактировался URL доступа, заголовок программы. Программа должна быть портабельная.

Также вывод информации желателен с каким-то форматированием, цвет, размер шрифта, переносы строк.

ТЗ прикручено ниже

Бюджет небольшой, желательно до 50$, поэтому прошу цены по 500$ не выкручивать.

11 лет назад
medinet
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sunnyc
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Исключительный исполнитель. После обеда мы обговорили делали и Алексей взялся за работу. Вечером того же дня я получил демо версию. А на следующий день мне дали рабочий вариант для тестирования. В процессе работы у меня возникли дополнительные пожелания, не указанные в ТЗ, которые Алексей реализовал даже лучше, чем я себе представлял. В итоге я взял на себя смелость и поверх указанной суммы выдал Алексею премию за мои добавления к ТЗ. Всем рекомендую и сам буду не раз обращаться.
Всё ок. спс.
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