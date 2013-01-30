Программа для уведомления пользователя

Попробую описать как можно подробнее.

Пользователю на компьютер ставится WIN приложение, которое висит в трее и по заданному интервалу (15 мин, 30мин, 1 час, 4 часа) проверяет новую информацию, которую выводит пользователю. Информация берется с URL, который задается программе. Также каждому пользователю присвается свой ID, по которому он может вообще не получить информацию с сайта.

Принцип работы:в xml варианте по заданному интервалу программа получает набор переменных со значениями и соответстенно их выдает пользователю при каждом обновлении во всплывающем окошке. Сравнивается ID со своим значением, получает ответ - свой-чужой.

Из настроек нужно, чтобы в ini файле редактировался URL доступа, заголовок программы. Программа должна быть портабельная.

Также вывод информации желателен с каким-то форматированием, цвет, размер шрифта, переносы строк.

ТЗ прикручено ниже

Бюджет небольшой, желательно до 50$, поэтому прошу цены по 500$ не выкручивать.