Приложение для добавления игр вконтакте

Схема работы программы:

1) Берем из списка логин:пароль пользователя вконтакте

2) Входим на сайт вконтакте (если пароль/логин не подходят переходим к следующему аккаунту)

3) Если просит ввести последние 4 цифры телефона - вводим (также берем из списка. Если список в формате логин:пароль - то номер=логин. Или же формат списка логин:пароль:номер )

4) Заходим в игру (айди игры указан в конфиге к программе).Необходимо перейти непосредственно на страницу с флешкой игры(Если требуется нажимаем на кнопку "Запустить игры")

5) Исходный(HTML)код страницы с игрой передаём методом POST (по адресу указанному в конфиге к программе) и ждем ответа. Если ответ:Ok то всё отлично, берем следующий аккаунт из списка (переходим к пункту 1) и так далее

Если ответ другой(или таймаут) - то пробуем ещё 2-3 раза и выдаём название ошибки, останавливаем программу.

Все эти действия программа должна выполнять в полностью автоматическом режиме. Т.е. должна корректно обрабатывать появляющиеся ошибки и продолжать работу

Также программа должна уметь:

1) Вести лог аккаунтов. Пример:

2013-12-21 16:01:21 0991883883:password Игра добавлена.

2013-12-21 16:02:21 0991883843:password2 Ошибка входа - неверный пароль

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2) Вести учет добавленных/ошибочных аккаунтов. Можно в том же логе после добавление игры. Или в интерфейсе программы. Пример:

2013-12-21 16:01:21 0991883883:password Игра добавлена. Всего обработано 112 аккаунтов из 150(102 добавлено,10 ошибочных)

3) Уметь работать с sock5-проксями

От вас сроки(очень важны), стоимость и на чём будете писать.