Рабочее название : Медиабраузер

Программа под Win XP/7

Работает в полноэкранном режиме

Поддерживает сочетания клавиш :

выход - ctrl+e,

рестарт - ctrl+r,

прокрутка вниз - ctrl+down,

прокрутка вверх -ctrl+up

pause для медиаплеера - ctrl+p

play для медиаплеера - ctrl+s

Назначение программы

- отображение сайтов в собственном браузере

- проигрывание локальных медиафайлов

- вывод watermark поверх сайтов или медиафайлов

Медиабраузер получает параметры из файла stream.cfg, который опрашивает каждые n миллисекунд. Адрес нахождения stream.cfg берется из ipun.cfg при запуске программы. Ipun.cfg находится в той же папке, что и основная программа.

Формат и параметры ipun.cfg:

Stream_dest=http://127.0.0.1/conf/stream.cfg #путь к файлу конфигурации потока

S_time=50 #частота опроса файла конфигурации потока в миллисекундах

Формат и параметры stream.cfg

Dest_def=http://127.0.0.1/site.html #путь к контенту, который необходимо отображать при запуске программы.

Dest_new=http://127.0.0.1/site.html #путь к контенту, это может быть адрес сайта, путь к локальному avi файлу, ссылка на потоковую трансляцию.

Dest_time=5000 #длительность показа dest_new до возврата на dest_def, если указан 0 - показывать постоянно.

New_res=1280x1024 #разрешение экрана на который необходимо переключиться для отображения следующего dest

Default_res=1024x768 #разрешение для dest_ref

Turn_page=http://127.0.0.1/turn.php?in=1234321.bmp&out=355432.bpm #адрес скрипта перелистывания in - исходное изображение dest, out - закешированное изображение dest_new.

Turn_time=40 #время выполнения скрипта turn page в миллисекундах. По прошествии этого времени необходимо выводить на экран предварительно открытый dest_new. Для плавности перехода.

Logo=http://127.0.0.1/gif_out/number.gif #если параметр указан, выводить данное изображение (возможно анимированный gif) на экран, поверх контента, по аналогии логотипа у телеканалов

Logo_position=1000x10 #координаты Х и У по которым выводить Logo

Для каждого dest необходимо хранить скриншот экрана по состоянию "перед переключением на другой экран". Таким образом для каждого dest, будет создана коллекция скриншотов последнего активного состояния всех dest.

Переключение между dest необходимо выполнять путем перелистывания скриншотов с активного dest на dest_new.

Перелистывание можно производить библиотекой, в случае наличия таковой у исполнителя, или используя http://sitear.ru/material/jquery-effekt-perelistyvaniya-stranic для данного скрипта использовать параметр turn_page. В случае конфликта разрешений текущего dest и dest_new, для перелистывания использовать текущее разрешение. А переключать на новое разрешение только после завершения перелистывания. Во время выполнения скрипта turn_page необходимо пооизводить предзагрузку dest_new. Вместо данного скрипта исполнитель может использовать любой другой. Задача состоит в том, чтобы красиво сменить одно изображение (сайт/медиафайл) на другое.

Прошу обратить внимание, что в качестве сайта может выступать онлайн трансляция в полноэкранном режиме, например http://www.vesti.ru/videos?vid=onair или видео youtube. Некоторые разработчики считают, что тяжелые динамические сайты не лучший контент для ie embeded и рекомендуют использовать сторонние браузеры. Тестировать будем на яндекс картах, трансляции Россия 24 и youtube.

Переключение между экранами должно быть плавное, дополнительным плюсом будет реализация исполнителем дополнительных эффектов смены изображений, например наплыв или мозаика.