Delphi - разработка тестового приложения

Есть API платежного сервиса, который в том числе рассчитан на прием оплаты из программного обечпечения.

Необходимо реализовать тестовое приложение, которое бы выполняла все методы API. Что то вроде Hello World до оплаты и Hello World после оплаты.

Цель приложения протестировать работоспособность АПИ платежного сервиса.

API может возвращать ответы: xml, json, ini...

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