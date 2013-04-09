Delphi - разработка тестового приложения

Прикладное ПОЗавершен4 заявки190 просмотров
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Есть API платежного сервиса, который в том числе рассчитан на прием оплаты из программного обечпечения.

Необходимо реализовать тестовое приложение, которое бы выполняла все методы API. Что то вроде Hello World до оплаты и Hello World после оплаты.

Цель приложения протестировать работоспособность АПИ платежного сервиса.

API может возвращать ответы: xml, json, ini...

Подробное ТЗ есть. Указывайте сроки и примерную стоимость.

Delphi
11 лет назад
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
xneo
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$80
3 дня
Приятно работать, рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую.
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