Gozanov

Валерий Gozanov

 
70 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Скрипт взаимодействия с sipnet

    $100

    Необходимо написать скрипт, который реализует callback функционал для сети sipnet.ru Как работает: Вызываем http://mydomain.ru/call.php?num=89161234567 Данный скрипт авторизуется на sipnet и соединяет два номера (один номер, который прописан в конфигурации и тот, который ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Web напоминатель информации из Контактов (carddav)

    $500

    Web app на php, perl со следующим функционалом : подключаться по протоколу CardDav к серверу контактов, получать там информацию и ежедневно рассылать напоминания о днях рождения по электронной почте. Web ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать ТЗ

    $1000

    Добрый вечер. Для проекта https://www.weblancer.net/projects/475685.html http://www.weblancer.net/projects/475680.html http://www.weblancer.net/projects/475679.html Требуется написать техническое задание. Программисты просят описать функционал. В идеале от Вас ...

    HTML
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Аналог whatsapp для ios

    $10000

    Необходимо сделать p2p приложение с базовым функционалом как у Whatsapp. Платформа ios, ipad, ipad mini, iphone 3,4,5 Требования к системе должно быть ниже чем у whatsapp Скорость работы push, сравнимое с оригинальным ...

    iOS
    Мобильные приложения10 заявок
    Завершен
    12 лет назад

  • Серверная часть для проекта (аналог whatsapp)

    $10000

    Для клиентских приложений (р2р мессаджинг) необходимо разработать сервер. Высокие нагрузки, оптимизация, база oracle. Горизонтальная масштабируемость с потенциалом расширения. Передача/хранение файлов. Прототип необходим через месяц, api При необходимости заключим ...

    Веб-программирование9 заявок
    Завершен
    12 лет назад

  • Аналог whatsapp для Android

    $10000

    Необходимо сделать p2p приложение с базовым функционалом как у Whatsapp. Платформа Android 2-4, 2 основных разрешения + масштабируемое разрешение. Требования к системе должно быть ниже чем у whatsapp Скорость работы push, сравнимое ...

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Завершен
    12 лет назад

  • Распознавание речи

    на входе - звуковой поток с микрофона, на выходе - номер найденной фразы из базы Звуковые файлы в раскиданы по папкам Распознав фразу- сохраняем в текстовый файл имя папки.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Медиабраузер

    $2500

    Рабочее название : Медиабраузер Программа под Win XP/7 Работает в полноэкранном режиме Поддерживает сочетания клавиш : выход - ctrl+e, рестарт - ctrl+r, прокрутка вниз - ctrl+down, ...

    jQuery
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад