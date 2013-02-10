Необходимо разработать проект ландшафтного дизайна. С 3D визуализацией. Выход к воде, небольшой перепад высот. Если есть опыт еще необходимо спроектировать дом с видом на воду.
- $2500Ландшафтный дизайн11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо написать скрипт, который реализует callback функционал для сети sipnet.ru Как работает: Вызываем http://mydomain.ru/call.php?num=89161234567 Данный скрипт авторизуется на sipnet и соединяет два номера (один номер, который прописан в конфигурации и тот, который ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Web app на php, perl со следующим функционалом : подключаться по протоколу CardDav к серверу контактов, получать там информацию и ежедневно рассылать напоминания о днях рождения по электронной почте. Web ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Добрый вечер. Для проекта https://www.weblancer.net/projects/475685.html http://www.weblancer.net/projects/475680.html http://www.weblancer.net/projects/475679.html Требуется написать техническое задание. Программисты просят описать функционал. В идеале от Вас ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10000
Необходимо сделать p2p приложение с базовым функционалом как у Whatsapp. Платформа ios, ipad, ipad mini, iphone 3,4,5 Требования к системе должно быть ниже чем у whatsapp Скорость работы push, сравнимое с оригинальным ...Мобильные приложения10 заявокЗавершен12 лет назад
- $10000
Для клиентских приложений (р2р мессаджинг) необходимо разработать сервер. Высокие нагрузки, оптимизация, база oracle. Горизонтальная масштабируемость с потенциалом расширения. Передача/хранение файлов. Прототип необходим через месяц, api При необходимости заключим ...Веб-программирование9 заявокЗавершен12 лет назад
- $10000
Необходимо сделать p2p приложение с базовым функционалом как у Whatsapp. Платформа Android 2-4, 2 основных разрешения + масштабируемое разрешение. Требования к системе должно быть ниже чем у whatsapp Скорость работы push, сравнимое ...Мобильные приложения6 заявокЗавершен12 лет назад
на входе - звуковой поток с микрофона, на выходе - номер найденной фразы из базы Звуковые файлы в раскиданы по папкам Распознав фразу- сохраняем в текстовый файл имя папки.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $2500
Рабочее название : Медиабраузер Программа под Win XP/7 Работает в полноэкранном режиме Поддерживает сочетания клавиш : выход - ctrl+e, рестарт - ctrl+r, прокрутка вниз - ctrl+down, ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад