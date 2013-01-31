Аналог whatsapp для ios

Задача приложения: Цикличное синхронное воспроизведение на нескольких ТВ видеофайлов, записанных на внешние носители для каждого устройства отдельно и имеющих одинаковое время воспроизведения. Полученный результат можно сравнить с видео-стеной при одном условии - изображение не растягивается на все ...