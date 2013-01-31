Аналог whatsapp для ios

Необходимо разработать мобильное приложение, что-то вроде мобильной версии существующего сайта. API будет написано под исполнителя. Определение GPS-координат, Поиск и отображение результатов поиска (через API) - сначала текст, позднее текст + картинка, регистрация пользователя (через API), ...
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Необходимо сделать p2p приложение с базовым функционалом как у Whatsapp. Платформа ios, ipad, ipad mini, iphone 3,4,5
Требования к системе должно быть ниже чем у whatsapp
Скорость работы push, сравнимое с оригинальным приложением.
Срок исполнения 2 месяца, прототип нужен через месяц.
Предпочтение отдаем опытным командам, имеющим наработки. Команды без опыта не рассматриваются.
При необходимости заключим договор от юр.лица
Обязательное знакомство с исполнителем в офисе (Москва)
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