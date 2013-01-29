ПО для iPhone, iPad и Android

Мобильные приложенияЗакрыт14 заявок232 просмотра
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Необходимо разработать мобильное приложение, что-то вроде мобильной версии существующего сайта. API будет написано под исполнителя. Определение GPS-координат, Поиск и отображение результатов поиска (через API) - сначала текст, позднее текст + картинка, регистрация пользователя (через API), прием и совершение звонков (SIP), обмен текстовыми сообщениями, отображение информации на карте (на сайте используется карта OpenStreetMap + nominatim + TileCache или Leaflet)

Android
10 лет назад
4qui1a
Антон 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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