ПО для iPhone, iPad и Android

По заданному ТЗ и готовому приложению под iPad необходимо разработать версию под Android(планшеты). Полностью кастомный интерфейс, SQLite, tcp/udp сокеты , все подробности после собеседования(Skype). Конторам и посредникам не беспокоить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать мобильное приложение, что-то вроде мобильной версии существующего сайта. API будет написано под исполнителя. Определение GPS-координат, Поиск и отображение результатов поиска (через API) - сначала текст, позднее текст + картинка, регистрация пользователя (через API), прием и совершение звонков (SIP), обмен текстовыми сообщениями, отображение информации на карте (на сайте используется карта OpenStreetMap + nominatim + TileCache или Leaflet)
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