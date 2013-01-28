Android-приложение

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок164 просмотра
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Добрый день,

Компании требуется Android - разработчик для сотрудничества.

В данный момент есть 1 очень горящий проект. Цена договорная.

Сложность главная - отправка Email в фоновом режиме.

В случае успешной сдачи проекта будет предоставлен постоянный поток заказов. ТЗ по запросу.

Android
11 лет назад
SeroK
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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