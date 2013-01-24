Разработка программы для платформ IOS и андроид

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Разработка программы для платформ IOS и андроид, аналог BPM Detector

Функционал

1. Счет темпа музыки по нажатиям юзера

2. Показ текущего темпа музыки за последние 4 такта

3. Предустановки на тот или иной темп (количество ударов в тактке 4\4, 2\3,)

4. Цветовая индикация, если темп превышен или занижен

5. Сброс показаний счетчика

6. При запущенной программе устройство не должно уходить в спящий режим

iOS
11 лет назад
inviteplus
Солтан 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад