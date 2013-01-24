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Разработка программы для платформ IOS и андроид, аналог BPM Detector
Функционал
1. Счет темпа музыки по нажатиям юзера
2. Показ текущего темпа музыки за последние 4 такта
3. Предустановки на тот или иной темп (количество ударов в тактке 4\4, 2\3,)
4. Цветовая индикация, если темп превышен или занижен
5. Сброс показаний счетчика
6. При запущенной программе устройство не должно уходить в спящий режим
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