Читалка FB2 файлов на Андроиде

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Требуется разработчик, для написания вьювера FB2 файлов на планшетах и телефонах на базе Андроида.

Более подробное тех задание отправлю при личной переписке.

Оплата возможно по факту выполненной работы или за процент от прибыли.

11 лет назад
shiftmail
Виктор 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад