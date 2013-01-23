Интеграция мобильного приложения с Rkeeper 6

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить интеграцию Rkeeper и мобильного приложение

11 лет назад
akiohattori
Чингис 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработчик под iOS

    Для регулярной удаленной работы требуется разработчик с опытом программирования под iOS (iPad) на native языке. Необходимо делать приложения для внутреннего использования ограниченным кругом лиц. Приложения, фактически представляют собой каталоги и/или инструкции по использованию того или иного ...

    iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа под андроид

    $1000

    Нужен программист который пишет под android и знает VoIP. Необходимо написать программу-звонилку с моим функционалом. ТЗ пока нету, все обсуждается в скайпе.

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить графику в готовом приложении под iPhone

    $250

    - заменить несколько елементов графики - рядом с набранными очками - дописать обозначение балов - заменить картинку последнюю - заменить фон на наш - чтобы было под 5-й айфон - заменить иконку приложения - опубликовать в Эпл сторе (аккаунт есть) (вся графика ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработчик iOS

    $2500

    Задачи: разработка приложений для iOS 4+ для системы открытого правительства Требования: опыт работы со сторонними Framework (FaceBook, ArcGIS, SBJson) опыт разработки многопоточных приложений опыт ...

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Android-разработчик

    $2500

    Обязанности: Разработка приложений для платформы Android (телефоны, планшеты), работающих с высоконагруженной серверной частью. Поддержка и доработка существующих приложений. Требования: Знание ООП, Java, шаблонов проектирования, многопоточности; ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Android: ускорить обработку изображения

    $50

    Оптимизация трансформаций RGB -&gt; XYZ -&gt; LAB -&gt; LCH и обратно. Использование RGB -&gt; HSL/HSV невозможно. Исходный код - менее 150 строк простейших преобразований. В результате скорость трансформаций на Nexus7 не должна быть ниже, чем ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение на iOS

    Требуется разработать приложение для службы такси. Кратко: Авторизация Два интерфейса Пользователь и таксист Упрощенная подача заявки и полная с указанием порядка 10 характеристик Список заявок, поиск по районам, (Возможно также определение местоположения и автоматическое отображение заявок) для таксистов Пользователи подают ...

    iOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад