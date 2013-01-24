Приложение Apple iPhone

Для блога вордпресс нужно создать читалку его RSS ленты. Особенности кратко: лента всех новостей, по категориям, просмотр новости, авторизация (регистрация осуществляется через веб). Жду предложений по ориентировочной цене и срокам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Как выглядит:
- имеет каскадную структуру, которая описана в презентации
- 2 варианта оформления, пользователь выбирает оформление при 1м запуске и далее в настройках
- потребуется разработка и согласование дизайна, лаконичного и простого
Что должно уметь:
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ
- имеет доступ к камере телефона
- при нажатии на кнопку Записать - снимает видео только заданной длины (будет задаваться, 15,30,60 секунд)
- позволяет записывать только 1 видео в день
- снятые видеофайлы хранятся внутри песочницы программы, их можно перекидывать через itunes на компьютер
- программа каждый день склеивает отснятые материалы в 1 файл
- программа позволяет расшаривать участки (фрагменты) видео в социальные сети, отправлять по емаил, по mms, другими каналами по возможности
- программа умеет отправлять push-уведомления (несколько разных типов)
- есть вохзможность ставить пароль на входе в программу
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ
- хранит учетки на сервере
- ведет базу данных со статистикой использования приложений и всеми клиентскими характеристиками, введенными при регистрации
- делает отчеты (статистики) в графическом виде и выкладывает их в админку
- процесс регистрации происходит через email с кодом
СРОКИ
6 недели:
2 недели дизайн
1 неделя - серверная часть
1 неделя - клиентская часть
1 неделя - тестирование
1 неделя - публикация в appStore, мини-рекламная компания
последующие 4 месяца: оплачиваемые обновления по результатам выявленных багов или потребностей пользователей
ПРИМЕЧАНИЯ:
- потребуются исходники
- NDA
- через 1 месяц принятие решения о портировании в AndroidMarket
УСЛОВИЯ:
- наличие доказанного портфолио в AppStore, Android Market
- желательно на территории РФ, но не обязательно
- преимущества частным лицам, в случае доказанного опыта и понимании ответственности по срокам
- бюро по разработке так же допустимы к конкурсу.
ОПЛАТА:
- в 2-4 этапа на протяжении всего проекта
- стоимость пожалуйста указывайте
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