Приложение Apple iPhone

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки152 просмотра
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Как выглядит:

- имеет каскадную структуру, которая описана в презентации

- 2 варианта оформления, пользователь выбирает оформление при 1м запуске и далее в настройках

- потребуется разработка и согласование дизайна, лаконичного и простого

Что должно уметь:

КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ

- имеет доступ к камере телефона

- при нажатии на кнопку Записать - снимает видео только заданной длины (будет задаваться, 15,30,60 секунд)

- позволяет записывать только 1 видео в день

- снятые видеофайлы хранятся внутри песочницы программы, их можно перекидывать через itunes на компьютер

- программа каждый день склеивает отснятые материалы в 1 файл

- программа позволяет расшаривать участки (фрагменты) видео в социальные сети, отправлять по емаил, по mms, другими каналами по возможности

- программа умеет отправлять push-уведомления (несколько разных типов)

- есть вохзможность ставить пароль на входе в программу

СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ

- хранит учетки на сервере

- ведет базу данных со статистикой использования приложений и всеми клиентскими характеристиками, введенными при регистрации

- делает отчеты (статистики) в графическом виде и выкладывает их в админку

- процесс регистрации происходит через email с кодом

СРОКИ

6 недели:

2 недели дизайн

1 неделя - серверная часть

1 неделя - клиентская часть

1 неделя - тестирование

1 неделя - публикация в appStore, мини-рекламная компания

последующие 4 месяца: оплачиваемые обновления по результатам выявленных багов или потребностей пользователей

ПРИМЕЧАНИЯ:

- потребуются исходники

- NDA

- через 1 месяц принятие решения о портировании в AndroidMarket

УСЛОВИЯ:

- наличие доказанного портфолио в AppStore, Android Market

- желательно на территории РФ, но не обязательно

- преимущества частным лицам, в случае доказанного опыта и понимании ответственности по срокам

- бюро по разработке так же допустимы к конкурсу.

ОПЛАТА:

- в 2-4 этапа на протяжении всего проекта

- стоимость пожалуйста указывайте

11 лет назад
kernie
Никита 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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