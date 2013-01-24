Разработчик мобильных приложений под iOS и Androi

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В нашу команду требуется Разработчик мобильных приложений под iOS и Android
Ищем опытного разработчика мобильных приложений под Android и iOS.
Требования:
• опыт разработки на Java от 2х лет
• хорошее знание Android SDK
• хорошее знание принципов ООП
• знание UI паттернов
• JSon/XML, XMPP, AMQP протоколы
• опыт работы с системами контроля версий (Git, SVN)
• знание Linux на уровне программиста, принципов построения распределенных систем
• умение хорошо разбираться в существующем коде (иногда не без помощи создателей этого кода)
• умение и желание учиться новым технологиям
• способность работать как в команде, так и самостоятельно, соблюдать сроки
• знание других языков программирования (С++, C и др.) будет плюсом
• желательно наличие "живого" портфолио - примеры реализованных приложений на Android
• опыт работы со сторонними Framework (FaceBook, ArcGIS, SBJson)
• опыт разработки многопоточных приложений
• опыт разработки для iOS от года (iPhone/iPad)
• опыт работы с core data
• опыт работы с асинхронным клиент-серверным взаимодействием (json over http)
• опыт создания кастомного дизайна для iOS 4+
• знание iOS HIG
• Опыт работы с iOS SDK от 1 года
• Наличие выполненных работ в AppStore
• Понимание ООП и шаблонов проектирования
• Чтение технической литературы на английском языке
• Опыт работы с системами контроля версий (git, svn, ...)
Обязанности:
• разработка и портирование сервисов на платформe Android
• интеграция с внешними системами и инфраструктурой смартфонов и планшетных ПК
• проектирование, разработка и поддержка web-сервисов под высокие нагрузки
• разработка приложений для iOS 4+
Условия работы:
заработная плата по результатам собеседования
удаленная работа на постоянной основе
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