Разработчик мобильных приложений под iOS и Androi

В нашу команду требуется Разработчик мобильных приложений под iOS и Android

Ищем опытного разработчика мобильных приложений под Android и iOS.

Требования:

• опыт разработки на Java от 2х лет

• хорошее знание Android SDK

• хорошее знание принципов ООП

• знание UI паттернов

• JSon/XML, XMPP, AMQP протоколы

• опыт работы с системами контроля версий (Git, SVN)

• знание Linux на уровне программиста, принципов построения распределенных систем

• умение хорошо разбираться в существующем коде (иногда не без помощи создателей этого кода)

• умение и желание учиться новым технологиям

• способность работать как в команде, так и самостоятельно, соблюдать сроки

• знание других языков программирования (С++, C и др.) будет плюсом

• желательно наличие "живого" портфолио - примеры реализованных приложений на Android

• опыт работы со сторонними Framework (FaceBook, ArcGIS, SBJson)

• опыт разработки многопоточных приложений

• опыт разработки для iOS от года (iPhone/iPad)

• опыт работы с core data

• опыт работы с асинхронным клиент-серверным взаимодействием (json over http)

• опыт создания кастомного дизайна для iOS 4+

• знание iOS HIG

• Опыт работы с iOS SDK от 1 года

• Наличие выполненных работ в AppStore

• Понимание ООП и шаблонов проектирования

• Чтение технической литературы на английском языке

• Опыт работы с системами контроля версий (git, svn, ...)

Обязанности:

• разработка и портирование сервисов на платформe Android

• интеграция с внешними системами и инфраструктурой смартфонов и планшетных ПК

• проектирование, разработка и поддержка web-сервисов под высокие нагрузки

• разработка приложений для iOS 4+

Условия работы:

заработная плата по результатам собеседования

удаленная работа на постоянной основе