iAcross

Виталий iAcross

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
ArtVolkov

ArtVolkov - это компания, которая выполняет на высоко профессиональном уровне полный спектр рекламных и технических решений для компаний, заинтересованных в увеличении своей прибыли. Мы осуществляем комплексные подходы к задачам любой сложности. Наша компания считает, что именно дизайн призван повысить доходы любой компании. Именно поэтому наша компания уделяет самое тщательное внимание данному критерию. На счету компании ArtVolkov - десятки креативных и стильных дизайнов в самых различных областях. Мы преданны нашим клиентам - мы ценим оказываемое нам доверие и оправдываем его. Работая с клиентом, мы прежде всего, создаем основу для профессионального долгосрочного сотрудничества. Перед тем, как начать выполнять поставленную перед нами задачу, мы кропотливо изучаем всю специфику деятельности нашего клиента и всегда качественно доводим нашу работу до конца.

Мы отвечаем за наши слова - а также за действия и их результаты. Мы работаем, только соблюдая наши принципы. Основными, из которых являются: принцип креативности, принцип открытости и индивидуальности для каждого клиента, принцип профессионального багажа знаний, принцип опыта и творческой направленности. В совокупности наши принципы приносят нам - успех в нашей трудовой деятельности, наряду с успехом нашего клиента. Мы идем точно к цели при создании любого рекламного продукта! Наша действительность и смысл существования - это наша работа. Мы работаем ради работы... и никогда не останавливаемся на достигнутом.

  • SEO оптимизатор

    $1000

    Веб-студия «АртВолков», одна из ведущих компаний России по созданию и комплексному продвижению сайтов, приглашает на работу SEO оптимизатора. Обязанности: • Анализ трафика и поведенческих факторов с помощью систем ...

    CSSHTML
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO-оптимизатор

    $5000

    Обязанности: • Анализ посещаемости, увеличение целевого трафика, повышение доли целевых посетителей и увеличение конверсии этих посетителей в клиентов, покупателей и т.д.; • Развитие интернет проектов, ведение рекламных кампаний; • Продвижение в поисковых системах: SEO - ...

    Google Ads
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер для туристического портала.

    $1000

    Требуется копирайтер для написания текстов, которые можно и интересно читать. Писать нужно про туризм! Требования: -читабельные вхождения ключевых слов -структурированность текста и информации ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработчик мобильных приложений под iOS и Androi

    В нашу команду требуется Разработчик мобильных приложений под iOS и Android Ищем опытного разработчика мобильных приложений под Android и iOS. Требования: • опыт разработки на Java от 2х лет • хорошее знание ...

    AndroidGitiOSJavaLinux
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист по социальным сетям

    $3000

    Специалист по социальным сетям (Социальным медиа SMM/SMO) в Российский интернет-проект. В Российский интернет-проект sidis.ru на постоянную работу требуется SMM SMO (CMO) специалист по соц. сетям. Зарплата с перспективами роста! SMM (social media marketing) ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад