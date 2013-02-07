Веб-студия «АртВолков», одна из ведущих компаний России по созданию и комплексному продвижению сайтов, приглашает на работу SEO оптимизатора. Обязанности: • Анализ трафика и поведенческих факторов с помощью систем ...
ArtVolkov - это компания, которая выполняет на высоко профессиональном уровне полный спектр рекламных и технических решений для компаний, заинтересованных в увеличении своей прибыли. Мы осуществляем комплексные подходы к задачам любой сложности. Наша компания считает, что именно дизайн призван повысить доходы любой компании. Именно поэтому наша компания уделяет самое тщательное внимание данному критерию. На счету компании ArtVolkov - десятки креативных и стильных дизайнов в самых различных областях. Мы преданны нашим клиентам - мы ценим оказываемое нам доверие и оправдываем его. Работая с клиентом, мы прежде всего, создаем основу для профессионального долгосрочного сотрудничества. Перед тем, как начать выполнять поставленную перед нами задачу, мы кропотливо изучаем всю специфику деятельности нашего клиента и всегда качественно доводим нашу работу до конца.
Мы отвечаем за наши слова - а также за действия и их результаты. Мы работаем, только соблюдая наши принципы. Основными, из которых являются: принцип креативности, принцип открытости и индивидуальности для каждого клиента, принцип профессионального багажа знаний, принцип опыта и творческой направленности. В совокупности наши принципы приносят нам - успех в нашей трудовой деятельности, наряду с успехом нашего клиента. Мы идем точно к цели при создании любого рекламного продукта! Наша действительность и смысл существования - это наша работа. Мы работаем ради работы... и никогда не останавливаемся на достигнутом.
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