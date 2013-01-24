В группу Вконтакте по продаже одежды требуется пиарщик/SMM специалист/ Специалист по продвижению-рекламе Группа сущесвует больше 2 лет на рынке, с каждым месяцом увеличиваем продажи. На данный момент состоит в ней чуть больше 12 500 участников. Продаем ...
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Специалист по социальным сетям (Социальным медиа SMM/SMO) в Российский интернет-проект.
В Российский интернет-проект sidis.ru на постоянную работу требуется SMM SMO (CMO) специалист по соц. сетям. Зарплата с перспективами роста!
SMM (social media marketing) - продвижение в социальных сетях‚ блогах‚ форумах.
Требования:
• Необходимо иметь успешный опыт создания и продвижения представительства (групп‚ сообществ) компании в социальных сетяx‚ блогах‚ форумах;
• Активный пользователь социальных сетей‚ форумов и т.п.
• Знание Рунета и моделей поведения его пользователей
• Знание современных технологий SMM
• Самостоятельность‚ креативность‚ ответственность‚ инициативность.
• Быть основательно интегрированным в социальные сети и чувствовать себя там как рыба дома;
• Знать и уметь соблюдать локальные сетевые правила игры‚ находить общий язык с разнообразной аудиторией;
• Знать основные платформы и виртуозно владеть инструментами автоматизации и анализа.
Обязанности:
• Создание страницы группы (Наполнение контентом)
• Владение информацией о наиболее популярных группах
• Медиа оформление (картинки‚ фото‚ видео)
• Использование всех популярных соц.сетей‚ форумов‚ блогов (Освоение новых)
• Умение развивать и поддерживать крупные СМИ-комьюнити в FB‚ Twitter‚ Google+‚ ЖЖ и проч.
• Интернет-продвижение: написание читабельных постов в блогах‚ форумах‚ социальных сетях‚ др. источниках.
• Привлечение в блоги новых посетителей‚ создание групп в соц. сетях.
• Общение с целевой аудиторией‚ подразумевающее дискуссии в комментариях,
• Вкусно готовить пресс-релизы и информационные сообщения (копирайтинг);
• Безошибочно определять информационные поводы и искусно их подавать;
• Восхищать читателей и слушателей завидной эрудицией и безупречной грамотностью;
• Написание и размещение информационных и имиджевых материалов в СМИ (в т.ч. online);
• Коварная партизанская деятельность в сетях;
• Заботливое ведение и неустанное развитие страниц брендов в сетях facebook и вконтакте;
• Проводить комплекс мероприятий‚ направленных на продвижение сайта‚ различного товара и предлагаемых услуг в нескольких социальных сетях. Привлечение заинтересованных пользователей из социальных сетей;
• Ненавязчиво размещать в социальных ресурсах ссылок на разделы сайта или сам сайт;
• Размещать занимательную для пользователя информацию о продукте или услуге‚ содержащихся на сайте и непременной поддержкой возникшего обмена мнениями;
• Написание ярких‚ громких‚ провокационных заголовков‚ направленных на пробуждение интереса у пользователя и желание ознакомиться с материалом.
Условия:
• Заработная плата по результатам собеседования.
• Удаленная работа.
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