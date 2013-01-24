Специалист по социальным сетям (Социальным медиа SMM/SMO) в Российский интернет-проект.

В Российский интернет-проект sidis.ru на постоянную работу требуется SMM SMO (CMO) специалист по соц. сетям. Зарплата с перспективами роста!

SMM (social media marketing) - продвижение в социальных сетях‚ блогах‚ форумах.

Требования:

• Необходимо иметь успешный опыт создания и продвижения представительства (групп‚ сообществ) компании в социальных сетяx‚ блогах‚ форумах;

• Активный пользователь социальных сетей‚ форумов и т.п.

• Знание Рунета и моделей поведения его пользователей

• Знание современных технологий SMM

• Самостоятельность‚ креативность‚ ответственность‚ инициативность.

• Быть основательно интегрированным в социальные сети и чувствовать себя там как рыба дома;

• Знать и уметь соблюдать локальные сетевые правила игры‚ находить общий язык с разнообразной аудиторией;

• Знать основные платформы и виртуозно владеть инструментами автоматизации и анализа.

Обязанности:

• Создание страницы группы (Наполнение контентом)

• Владение информацией о наиболее популярных группах

• Медиа оформление (картинки‚ фото‚ видео)

• Использование всех популярных соц.сетей‚ форумов‚ блогов (Освоение новых)

• Умение развивать и поддерживать крупные СМИ-комьюнити в FB‚ Twitter‚ Google+‚ ЖЖ и проч.

• Интернет-продвижение: написание читабельных постов в блогах‚ форумах‚ социальных сетях‚ др. источниках.

• Привлечение в блоги новых посетителей‚ создание групп в соц. сетях.

• Общение с целевой аудиторией‚ подразумевающее дискуссии в комментариях,

• Вкусно готовить пресс-релизы и информационные сообщения (копирайтинг);

• Безошибочно определять информационные поводы и искусно их подавать;

• Восхищать читателей и слушателей завидной эрудицией и безупречной грамотностью;

• Написание и размещение информационных и имиджевых материалов в СМИ (в т.ч. online);

• Коварная партизанская деятельность в сетях;

• Заботливое ведение и неустанное развитие страниц брендов в сетях facebook и вконтакте;

• Проводить комплекс мероприятий‚ направленных на продвижение сайта‚ различного товара и предлагаемых услуг в нескольких социальных сетях. Привлечение заинтересованных пользователей из социальных сетей;

• Ненавязчиво размещать в социальных ресурсах ссылок на разделы сайта или сам сайт;

• Размещать занимательную для пользователя информацию о продукте или услуге‚ содержащихся на сайте и непременной поддержкой возникшего обмена мнениями;

• Написание ярких‚ громких‚ провокационных заголовков‚ направленных на пробуждение интереса у пользователя и желание ознакомиться с материалом.

Условия:

• Заработная плата по результатам собеседования.

• Удаленная работа.