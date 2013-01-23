Ведущий социальных аккаунтов в vk, fb и т.п.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт22 заявки347 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо публиковать инфу в соц сети (в основном все будет автоматизировано, добавил в одно - везде подхватило), смотреть за спамом, отвечать на вопросы, фолловить других и тд по онлайн магазину.

У кого есть опыт желание оставляйте комментарии, контакты.

11 лет назад
insiderman
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад