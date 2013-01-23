Нужен фрилансер СММ для ведения группы в facebook. Группа всемирно известной личности. Будет очень жирным акцентом в вашем портфолио. Что нужно: - наполнять контентом из официального сайта; - фильтровать контент в группе; - фильтровать входящий контент; - увеличить аудиторию Украины и ...
Ведущий социальных аккаунтов в vk, fb и т.п.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо публиковать инфу в соц сети (в основном все будет автоматизировано, добавил в одно - везде подхватило), смотреть за спамом, отвечать на вопросы, фолловить других и тд по онлайн магазину.
У кого есть опыт желание оставляйте комментарии, контакты.
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