Ведущий социальных аккаунтов в vk, fb и т.п.

Необходимо публиковать инфу в соц сети (в основном все будет автоматизировано, добавил в одно - везде подхватило), смотреть за спамом, отвечать на вопросы, фолловить других и тд по онлайн магазину.

У кого есть опыт желание оставляйте комментарии, контакты.