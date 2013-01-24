В группу требуется пиарщик/SMM специалист

Необходимо публиковать инфу в соц сети (в основном все будет автоматизировано, добавил в одно - везде подхватило), смотреть за спамом, отвечать на вопросы, фолловить других и тд по онлайн магазину. У кого есть опыт желание ...
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В группу Вконтакте по продаже одежды требуется пиарщик/SMM специалист/ Специалист по продвижению-рекламе
Группа сущесвует больше 2 лет на рынке, с каждым месяцом увеличиваем продажи. На данный момент состоит в ней чуть больше 12 500 участников. Продаем качественную одежду, не китайский хлам с таобао.
Нужен взрослый, серьезный и ОПЫТНЫЙ человек со знаниями, который поможет в развитии.
Требования:
опыт работы (желательно такой, который можно подвтердить/проверить)
возраст от 18 лет
желательно легальные методы работы (никаких ботов)
нужен позитивный и энергичный человек
Задачи:
продвижение группы в соц. сети Вконтакте и за ее пределами
Мы предлагаем:
хорошое вознагрождение
большие скидки на ассортимент магазина
работу в позитивной, дружелюбной команде!:)
При обращении напишите пару слов о себе, расскажите про Ваш опыт работы, методы Вашей работы.
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