В группу требуется пиарщик/SMM специалист

В группу Вконтакте по продаже одежды требуется пиарщик/SMM специалист/ Специалист по продвижению-рекламе

Группа сущесвует больше 2 лет на рынке, с каждым месяцом увеличиваем продажи. На данный момент состоит в ней чуть больше 12 500 участников. Продаем качественную одежду, не китайский хлам с таобао.

Нужен взрослый, серьезный и ОПЫТНЫЙ человек со знаниями, который поможет в развитии.

Требования:

опыт работы (желательно такой, который можно подвтердить/проверить)

возраст от 18 лет

желательно легальные методы работы (никаких ботов)

нужен позитивный и энергичный человек

Задачи:

продвижение группы в соц. сети Вконтакте и за ее пределами

Мы предлагаем:

хорошое вознагрождение

большие скидки на ассортимент магазина

работу в позитивной, дружелюбной команде!:)

При обращении напишите пару слов о себе, расскажите про Ваш опыт работы, методы Вашей работы.