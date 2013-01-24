Нужно написать небольшой ридер TXT

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Платформа Android, желательно опыт работы с интеграцией tapjoy.

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11 лет назад
domler
45 летТурция
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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