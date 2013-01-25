Доработка плагинов для Android и iOS

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка174 просмотра
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Есть два плагина для фреймворка Phonegap:

Android версия: https://github.com/phonegap/phonegap-plugins/tree/master/Android/BarcodeScanner

iOS версия: https://github.com/phonegap/phonegap-plugins/tree/master/iPhone/BarcodeScanner

Оба плагина основаны на библиотеке ZXing для распознавания штрихкодов.

Задача оптимизировать оба плагина для распознавания VIN кодов по штрихкоду.

Включает в себя изменение размеров сканирующего окна и настройку плагинов.

Нужен человек который сможет оптимизировать оба или какой-то один из этих плагинов.

Можем работать как попроектно так и с почасовой оплатой.

AndroidiOS
11 лет назад
xtro
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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