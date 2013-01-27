Билдер Java + apk приложений на PHP

Билдер java мидлетов + apk на PHP

Функционал приложений: отправка смс на определенные номера, с заданной периодичностью, префиксами в зависимости от входящих условий при генерации + в зависимости от оператора сот. связи.

Готовые приложения имеются.

Билдер должен строить приложения в точности соответствующие имеющимся по коду и функционалу. Отличия будут только в динамических параметрах типа номеров, префиксов, количества отправки, и др. подобных параметрах.

Обязательное условие, опыт в разработки подобных билдеров и для java и для apk, а также имеющиеся готовые наработки билдеров приложений с подобным функционалом.

Данный проект предусматривает дальнейшее постоянное сотрудничество с исполнителем по доработкам данного приложения (за дополнительную оплату).