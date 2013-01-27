Билдер Java + apk приложений на PHP

1) Нативное приложение для Android & iOS платформы. 2) прикладной софт для практической кинезиологии с функцией распознавания речи (преобразование голоса в текст для англ. языка). 3) разговорный английский для общения с заказчиком. 4) кандидат из Киева или пригорода.
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Билдер java мидлетов + apk на PHP
Функционал приложений: отправка смс на определенные номера, с заданной периодичностью, префиксами в зависимости от входящих условий при генерации + в зависимости от оператора сот. связи.
Готовые приложения имеются.
Билдер должен строить приложения в точности соответствующие имеющимся по коду и функционалу. Отличия будут только в динамических параметрах типа номеров, префиксов, количества отправки, и др. подобных параметрах.
Обязательное условие, опыт в разработки подобных билдеров и для java и для apk, а также имеющиеся готовые наработки билдеров приложений с подобным функционалом.
Данный проект предусматривает дальнейшее постоянное сотрудничество с исполнителем по доработкам данного приложения (за дополнительную оплату).
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