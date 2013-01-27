Приложение для iphone, ipad и на Андроид

Есть два плагина для фреймворка Phonegap: Android версия: https://github.com/phonegap/phonegap-plugins/tree/master/Android/BarcodeScanner iOS версия: https://github.com/phonegap/phonegap-plugins/tree/master/iPhone/BarcodeScanner Оба плагина основаны на библиотеке ZXing для распознавания штрихкодов. Задача оптимизировать оба плагина для распознавания VIN кодов по штрихкоду. Включает в себя изменение размеров сканирующего окна и ...