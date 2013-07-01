Необходимо разработать браузерный софтфон, аналогичный zingaya
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать мобильное приложение, что-то вроде мобильной версии существующего сайта. API будет написано под исполнителя. Определение GPS-координат, Поиск и отображение результатов поиска (через API) - сначала текст, позднее текст + картинка, регистрация пользователя (через API), ...Мобильные приложения14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Написать текст для сайта. 2 раздела справочно-информационного характера (размещение информации в справочной службе, реклама товаров итд), 2 - телекоммуникационного (междугородняя связь, номер для бесплатного вызова) По небольшой статье - 5-6 абзацев для 4 разделов ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо сделать дизайн сайта. 4 раздела с подразделами. Первые 2 раздела - описание услуг с уже существующих 2х сайтов, тут дизайн особо выдумывать не нужно, только какие-нибудь иконки к услугам. Еще 2 раздела - описание ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт. Zend Framework, Postgresql, Sphinx (будем считать, что это read-only mysql, самого сфинкса трогать не прошу, запросы отличные от mysql писать не прошу), jquery. Необходима постоянноя доработка движка. З/П или сделка - не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Есть PDF, 5-6 страниц. Это "личный кабинет" - добавление данных, управление услугами, отчеты итд. Много инпутов, всякие чекбоксы, комбо итд 2 варианта: 1) тупо порезать и сверстать html 2) использовать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад