4qui1a

Антон 4qui1a

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • ПО для iPhone, iPad и Android

    Необходимо разработать мобильное приложение, что-то вроде мобильной версии существующего сайта. API будет написано под исполнителя. Определение GPS-координат, Поиск и отображение результатов поиска (через API) - сначала текст, позднее текст + картинка, регистрация пользователя (через API), ...

    Android
    Мобильные приложения14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание текста для сайта

    $100

    Написать текст для сайта. 2 раздела справочно-информационного характера (размещение информации в справочной службе, реклама товаров итд), 2 - телекоммуникационного (междугородняя связь, номер для бесплатного вызова) По небольшой статье - 5-6 абзацев для 4 разделов ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Необходимо сделать дизайн сайта. 4 раздела с подразделами. Первые 2 раздела - описание услуг с уже существующих 2х сайтов, тут дизайн особо выдумывать не нужно, только какие-нибудь иконки к услугам. Еще 2 раздела - описание ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программист PHP (Zend Framework)

    Есть сайт. Zend Framework, Postgresql, Sphinx (будем считать, что это read-only mysql, самого сфинкса трогать не прошу, запросы отличные от mysql писать не прошу), jquery. Необходима постоянноя доработка движка. З/П или сделка - не ...

    jQueryMySQLPHPPostgreSQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка раздела сайта

    $250

    Есть PDF, 5-6 страниц. Это "личный кабинет" - добавление данных, управление услугами, отчеты итд. Много инпутов, всякие чекбоксы, комбо итд 2 варианта: 1) тупо порезать и сверстать html 2) использовать ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

serviom
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Верстка раздела сайта
HTMLJavaScriptjQuery
Сработались ...
Олег отличный исполнитель, делал все вовремя, главное быстро. Теперь обращаюсь постоянно.
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Olisha
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
4 часа назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта
Антон отличный заказчик! Оплата без проблем . Довольна сотрудничеством.
Прежде всего Ольга выполнила все работы в срок, что для меня очень важно. Сразу поняла то, чего я хочу, сделала практически без правок, рекомендую всем. Спасибо.
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