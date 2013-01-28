Верстка для android

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Есть android приложение для новостной рассылки.

Неудобно сделана подготовка рассылки, приходится верстать в виде xml на отдельном wordpress сайте, без визуального редактора, иначе xml теги , и т.д. вырезаются. Верстка получается примитивной в оличии от той, которая на сайте и тратится много времени.

Нужно переделать в виде html и если требуется доработать приложение для корректного отображения на устройствах.

Приложение должно забирать готовые статьи с сайта (т.е. html верстку со всеми тегами). Например, делаем новую статью для каждой рассылки на том же wordpress сайте, но в ней не должно быть xml, а только: 1) Название первой рубрики 2) Название первой статьи 3) Адрес первой статьи на каком-то сайте и тоже самое для второй и третьей статьи. Еще может адрес небольшого изображения для каждой статьи.

В крайнем случае, если забирать с разных сайтов сложно, можно копировать все статьи на wordpress сайт.

Android
11 лет назад
behterov
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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