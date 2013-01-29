Плеер на базе ffmpeg для потокового видео для iOS

Необходимо разработать мобильное приложение, что-то вроде мобильной версии существующего сайта. API будет написано под исполнителя. Определение GPS-координат, Поиск и отображение результатов поиска (через API) - сначала текст, позднее текст + картинка, регистрация пользователя (через API), ...
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Имеется клиентское приложениe для iOS, которое работает с нашим серверным программным обеспечением установленным на Windows или NAS (сетевые накопители) платформах.
Это приложение умеет отображать список ТВ каналов, программу передач и проигрывать живое телевидение. Сервер запущенный на Windows платформе умеет транскодировать входной видео поток в формат поддерживаемый iOS - h.264 видео и AAC аудио - и для проигрывания такого потока используется встроенный iOS плеер. Сервер на маломощных платформах не может делать транскодирование и для таких сценариев нужно добавить возможность проигрывания потокового видео с использованием ffmpeg библиотек.
Существующее приложение - DVBLink (https://itunes.apple.com/gb/app/dvblink/id469023506?mt=8) - написано на языке C# с использованием библиотек Mono (http://xamarin.com/).
Параметры входного потока:
Сетевой протокол: http
Формат: mpeg-2 transport stream
Возможные видео форматы: mpeg-2, h.264
Возможные аудио форматы: mpeg-1/2, AAC (поддержка AC3 не нужна)
Отображение видео:
- full screen
- автоформатирование разрешения (4х3, 16х9 и т.д.) с максимальным заполнением экрана
- de-interlacing (возможно отключаемый)
Отображение субтитров и выбор аудио дорожки на данном этапе не нужны.
Т.е. в-общем задание состоит из следующих частей:
- Отбор необходимых компонент ффмпег и их сборка под iOS
- Создание на их базе обьекта плеера
- Подключение этого обьекта к существующей программе для проигрывания потока
Возможна сдельная либо почасовая оплата.
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