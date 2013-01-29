Плеер на базе ffmpeg для потокового видео для iOS

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется клиентское приложениe для iOS, которое работает с нашим серверным программным обеспечением установленным на Windows или NAS (сетевые накопители) платформах.

Это приложение умеет отображать список ТВ каналов, программу передач и проигрывать живое телевидение. Сервер запущенный на Windows платформе умеет транскодировать входной видео поток в формат поддерживаемый iOS - h.264 видео и AAC аудио - и для проигрывания такого потока используется встроенный iOS плеер. Сервер на маломощных платформах не может делать транскодирование и для таких сценариев нужно добавить возможность проигрывания потокового видео с использованием ffmpeg библиотек.

Существующее приложение - DVBLink (https://itunes.apple.com/gb/app/dvblink/id469023506?mt=8) - написано на языке C# с использованием библиотек Mono (http://xamarin.com/).

Параметры входного потока:

Сетевой протокол: http

Формат: mpeg-2 transport stream

Возможные видео форматы: mpeg-2, h.264

Возможные аудио форматы: mpeg-1/2, AAC (поддержка AC3 не нужна)

Отображение видео:

- full screen

- автоформатирование разрешения (4х3, 16х9 и т.д.) с максимальным заполнением экрана

- de-interlacing (возможно отключаемый)

Отображение субтитров и выбор аудио дорожки на данном этапе не нужны.

Т.е. в-общем задание состоит из следующих частей:

- Отбор необходимых компонент ффмпег и их сборка под iOS

- Создание на их базе обьекта плеера

- Подключение этого обьекта к существующей программе для проигрывания потока

Возможна сдельная либо почасовая оплата.

iOS
11 лет назад
dvblogic
Павел 
49 летНидерланды
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • ПО для iPhone, iPad и Android

    Необходимо разработать мобильное приложение, что-то вроде мобильной версии существующего сайта. API будет написано под исполнителя. Определение GPS-координат, Поиск и отображение результатов поиска (через API) - сначала текст, позднее текст + картинка, регистрация пользователя (через API), ...

    Android
    Мобильные приложения14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Задача для разработчика (Windows Phone)

    Требуется разработчик с опытом разработки для Windows Phone. Нужно портировать наше Android приложение для устройств на платформе Windows Phone. Приложение является мобильным клиентом интернет магазина. Требуются знания и опыт в следующих направлениях: 1) Работа с интернетом 2) Работа с БД 3) ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработчик android, java для поддержки приложения

    ищу android разработчика для поддержки приложения – исправление багов, добавление нового функционала присылайте на 1 (dog) letsmakeitwow.com - резюме - ссылки на реализованные проекты - стоимость часа

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка для android

    Есть android приложение для новостной рассылки. Неудобно сделана подготовка рассылки, приходится верстать в виде xml на отдельном wordpress сайте, без визуального редактора, иначе xml теги , и т.д. вырезаются. Верстка получается примитивной в оличии от ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Android-приложение

    Добрый день, Компании требуется Android - разработчик для сотрудничества. В данный момент есть 1 очень горящий проект. Цена договорная. Сложность главная - отправка Email в фоновом режиме. В случае успешной сдачи проекта будет предоставлен постоянный поток заказов. ТЗ по ...

    Android
    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложения для IOS и Android

    Нужно разработать 2 приложения на 2 плаформы. Есть аналоги, которые праактически идентичные тому, что нужно нам. Все пришлю в личном сообщении. Жду заявок и примерных цен. Дизайн не нужен, только функционал и программирование.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Билдер Java + apk приложений на PHP

    $1000

    Билдер java мидлетов + apk на PHP Функционал приложений: отправка смс на определенные номера, с заданной периодичностью, префиксами в зависимости от входящих условий при генерации + в зависимости от оператора сот. связи. Готовые приложения имеются. Билдер должен ...

    PHP
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка плагинов для Android и iOS

    Есть два плагина для фреймворка Phonegap: Android версия: https://github.com/phonegap/phonegap-plugins/tree/master/Android/BarcodeScanner iOS версия: https://github.com/phonegap/phonegap-plugins/tree/master/iPhone/BarcodeScanner Оба плагина основаны на библиотеке ZXing для распознавания штрихкодов. Задача оптимизировать оба плагина для распознавания VIN кодов по штрихкоду. Включает в себя изменение размеров сканирующего окна и ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад