Разработка приложения для Samsung SmartTV

Необходимо разработать мобильное приложение, что-то вроде мобильной версии существующего сайта. API будет написано под исполнителя. Определение GPS-координат, Поиск и отображение результатов поиска (через API) - сначала текст, позднее текст + картинка, регистрация пользователя (через API), ...
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Задача приложения:
Цикличное синхронное воспроизведение на нескольких ТВ видеофайлов, записанных на внешние носители для каждого устройства отдельно и имеющих одинаковое время воспроизведения.
Полученный результат можно сравнить с видео-стеной при одном условии - изображение не растягивается на все телевизоры, а является для каждого экрана уникальным.
Особенности приложения:
1. Видеофайлы, записанные на USBнакопители, являются индивидуальными каждый для своего ТВ и при проигрывании образуют видеоряд.
Видеоряд – видеофайлы с одинаковой длиной воспроизведения, образующие совместно одну визуальную картинку на проигрываемой группе из нескольких ТВ.
Видео файл – файл в формате поддерживаемом ТВ в качестве FullHD (1080p)
Накопитель – флеш накопитель до 32Гб
2. Видеофайлы воспроизводятся синхронно по времени(т.е синхронизируют свой одновременный старт через главный masterTV или иное предложенное вами решение).
3.Управление проигрываемыми видеофайлами происходит через один(master) или любой из ТВ.
Смена проигрываемых видеофайлов происходит одновременно на всех ТВ.
4. Во время воспроизведения приложение не должно показывать какую либо техническую информацию о видеофайле
5. Видеофайлы могут объединяться в единичные или групповые плей-листы.
При выборе плейлистов должен показываться интуитивно понятный интерфейс выбора с коротким текстовым описанием.
Вся выводимая текстовая информация(интерфейс приложения) должна быть повернута для чтения на угол 90 градусов по часовой стрелке.
Технические особенности приложения:
1. Приложение должно уметь объединять в группу от 2 телевизоров. (Возможно потребуется функция определения телевизора master/slave)
2. Уметь длительно и стабильно работать на телевизорах серии: SAMSUNG UE46ES6100W, …
3. Создавать буферизацию видео-фрагментов для избавления от скачков и задержек при воспроизведении Full HD файлов. (или другое решение для качественного воспроизведения)
4. Приложение синхронизирует данные между ТВ воспроизводящими видеоряд по Ethernet и/или WiFi.
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