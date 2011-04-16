SergeyKLIM

Сергей SergeyKLIM

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

WSDLab
Иван 
75 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов(-1)
$100
0 баллов
14 лет назад
Написать модуль для выбора модели (AJAX или Java)
AJAXJava
Невменяемый заказчик. Не советую с ним работать.
Работа не выполнена. Очень плохо.. доверили Вам написание части проекта и вы исчезли...
Ответный отзыв
Traverz
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
$80
10 баллов
14 лет назад
Cоздание интерактивных схем распололожения офисов
JoomlaMySQL
От работы с вами получил удовольствие.
Спасибо за работу. все четко и в сроки!
Ответный отзыв