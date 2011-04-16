SergeyKLIM

Задача приложения: Цикличное синхронное воспроизведение на нескольких ТВ видеофайлов, записанных на внешние носители для каждого устройства отдельно и имеющих одинаковое время воспроизведения. Полученный результат можно сравнить с видео-стеной при одном условии ...
- $5000Мобильные приложения5 заявокЗакрыт12 лет назад
ТЗ на доработку компонента галереии PRO Image Flow (под joomla 1.5) с эффектом cover-flow и модуля mod_novaif Исходники компонента и модуля прилагаются Задача: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10000
Нужно сделать сайт. Ключевое условие – физическое присутствие на территории заказчика на весь период работ (ориентировочно месяц). Сумма за работу обсуждаема и в любом случае будет очень достойна. Возможна ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется создать интерактивные схемы расположения офисов продаж для крупной компании, всего около 200-220 схем. Большинство офисов расположено в Москве и области, а также крупных городах на европейской части России. Для подавляющего ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется подготовить карты России (по регионам), Московской области (по районам) и Москвы (по административным округам) для сайта. Чистый html. При наведении курсора мыши на район, район должен менять цвет и должна возникать ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать модуль на AJAX или Java для интерактивного выбора модели по параметрам в соответствии с данной таблицей: (таблицу смотрите в приложении. файл doc) Модель1 Модель2 Модель3 Модель4 Модель5 Модель6 Параметр1 2 7 4 3 6 3 Параметр2 4 6 4 4 7 5 Параметр3 5 3 5 5 5 7 ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Web-программист В компанию Kaleva требуется ОПЫТНЫЙ программист Условия: • Территориальное место работы 10-15 мин. от м. Теплый стан или 15 мин. от м. Юго-Западная (пос. Мосрентген) • Оклад на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть база адресов г.Москвы. Всего 300 000 адресов Из них 40 000 жилых. Необходимо узнать "Строительную серию" жилых домов и составить по ним базу. бывает приблизительно около 100 ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад