Аналог whatsapp для Android

$10000
Мобильные приложенияЗавершен6 заявок213 просмотров
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Необходимо сделать p2p приложение с базовым функционалом как у Whatsapp. Платформа Android 2-4, 2 основных разрешения + масштабируемое разрешение.

Требования к системе должно быть ниже чем у whatsapp

Скорость работы push, сравнимое с оригинальным приложением.

Срок исполнения 2 месяца, прототип нужен через месяц.

Предпочтение отдаем опытным командам, имеющим наработки. Команды без опыта не рассматриваются.

При необходимости заключим договор от юр.лица

Android
11 лет назад
Gozanov
69 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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