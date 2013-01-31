Серверная часть для проекта (аналог whatsapp)

$10000
Веб-программированиеЗавершен9 заявок308 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для клиентских приложений (р2р мессаджинг) необходимо разработать сервер. Высокие нагрузки, оптимизация, база oracle.

Горизонтальная масштабируемость с потенциалом расширения.

Передача/хранение файлов.

Прототип необходим через месяц, api

При необходимости заключим договор от юр.лица

Встреча с исполнителем в офисе (Москва)

Upd. В заявке давайте ссылку на web сайт команды или/и резюме исполнителя.

На приватные сообщения не отвечаем. Ваши работы - самая лучшая рекомендация.

11 лет назад
Gozanov
69 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад