Требуется веб-программист со знанием NodeJS. Мне нужен помощник для написания интернет магазина.
Серверная часть для проекта (аналог whatsapp)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для клиентских приложений (р2р мессаджинг) необходимо разработать сервер. Высокие нагрузки, оптимизация, база oracle.
Горизонтальная масштабируемость с потенциалом расширения.
Передача/хранение файлов.
Прототип необходим через месяц, api
При необходимости заключим договор от юр.лица
Встреча с исполнителем в офисе (Москва)
Upd. В заявке давайте ссылку на web сайт команды или/и резюме исполнителя.
На приватные сообщения не отвечаем. Ваши работы - самая лучшая рекомендация.
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