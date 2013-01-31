Задача для программиста NodeJS

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка122 просмотра
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Требуется веб-программист со знанием NodeJS. Мне нужен помощник для написания интернет магазина.

11 лет назад
slivaev
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад